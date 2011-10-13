طرح همگام با قرآن در 60 مدرسه خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان زنگویی ظهر پنجشنبه در سومین همایش استانی همگام با قرآن اظهار کرد: اجرای طرح های قرآنی و دینی در راستای مقابله با دشمنان که به دنبال ایجاد و ترویج بی بندوباری در جامعه هستند بسیار مفید است.

وی افزود: چند سال گذشته مقام معظم رهبری در خصوص رفع مهجوریت از قرآن در مدارس خطاب به فرهنگیان تاکید فراوان کردند بنابراین باید سعی کنیم به بهترین نحو در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری کار و فعالیت مضاعف داشته باشیم.

وی ادامه داد: از سه سال گذشته یک نهضت قرآنی همراه با برنامه و هدف در آموزش و پرورش در راستای رفع این مهجوریت آغاز شده و هم اکنون نیز در حال اجراست.

معاون آموزش و پرورش متوسطه خراسان جنوبی در خصوص طرح همگام با قرآن گفت: اجرای این طرح از سال 88 در سطح کشور آغاز شده و در خراسان جنوبی نیز در سال تحصیلی 89-88 از هر منطقه شش مدرسه که در مجموع 60 مدرسه مشمول اجرای این طرح قرار گرفتند.

زنگویی بیان کرد: همزمان با دومین سال اجرای این طرح از هر منطقه 12 مدرسه که نزدیک به 120 مدرسه از سطح استان این طرح اجرا شده است.

وی تاکید کرد: در سال تحصیلی جدید با برنامه ریزیهای انجام شده طرح همگام با قرآن در تمامی مدارس مقطع راهنمایی استان که نزدیک به 140 مدرسه هستند اجرا می شود.

وی عنوان کرد: در دوره راهنمایی طرح همگام با قرآن اجرا می شود و در این طرح کلاسها با قرائت قرآن آغاز و با رویکرد قرآنی دنبال می شود.

معاون آموزش و پرورش متوسطه خراسان جنوبی ادامه داد: با اجرای این طرح هر مفهومی که مربیان و معلمان در مدارس و کلاس های درس بیان می کنند باید با مفاهیم قرآنی آمیخته باشد.

زنگویی ایجاد مدارس قرآنی را از دیگر اقدامات آموزش و پرورش بیان کرد و یادآور شد: این مدارس در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و رفع مهجوریت از قرآن ایجاد و راه انداری شده است.