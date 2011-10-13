رکورد پرتاب نیزه بانوان ایران پس از 36 سال شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوومیدانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان از صبح روز پنجشنبه در ورزشگاه تخصصی دوومیدانی آفتاب انقلاب تهران آغاز شد.

در اولین روز این رقابت‌ها، امینه امیری از استان گلستان در حالی موفق به شکستن رکورد ملی کشورمان در ماده پرتاب نیزه شد که این رکورد از 36 سال پیش جابجا نشده بود. امیری با ثبت حدنصاب 40 متر و 69 سانتیمتر این رکورد را به نام خود ثبت کرد. این رکوردشکنی در حالی به ثبت رسید که سمیرا حاتمی‌راد از خراسان رضوی هم با پرتابی به میزان 39 متر و 69 سانتیمتر پس از امیری در رده دوم ایستاد.

رکورد پرتاب نیزه بانوان ایران پیش از به میزان 38 متر و 84 سانتیمتر در سال 1354 شمسی توسط پروین صفری به ثبت رسیده بود.

همچنین در حاشیه این مسابقات برای اولین بار رکوردگیری و برگزاری مسابقه پرتاب چکش بانوان هم برگزار شد.

- نتایج مابقی مواد در صبح روز نخست رقابت‌های دوومیدانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان به این شرح است:

1500 متر: 1- فهیمه کلهر از دانشگاه آزاد مرکزی با زمان 5 دقیقه و 01 ثانیه و 82 صدم ثانیه، 2- سحر مصیب‌زاده از بوشهر با زمان 5 دقیقه و 05 ثانیه و 62 صدم ثانیه و 3- آیدا قاسمی از دانشگاه آزاد مرکزی با زمان 5 دقیقه و 06 ثانیه و 71 صدم ثانیه

5 هزار متر: 1- زهرا علی اکبری از دانشگاه آزاد مرکزی با زمان 19 دقیقه و 42 ثانیه و 87 صدم ثانیه، 2- اکرم اسدی از همدان با زمان 21 دقیقه و 3 ثانیه و 69 صدم ثانیه و 3- حمیده جوان از خراسان رضوی با زمان 21 دقیقه و 25 ثانیه و 78 صدم ثانیه

10 کیلومتر پیاده روی: 1- آمنه صفوی از قزوین با زمان یک ساعت و 57 ثانیه، 2- ملیحه بختی از قم با زمان یک ساعت و یک دقیقه و 36 صدم ثانیه و 3- زهرا جعفرآبادی از قزوین با زمان یک ساعت و یک دقیقه و 53 صدم ثانیه

رقابت‌های دوومیدانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان طی روزهای 21 و 22 مهرماه در مجموعه آفتاب انقلاب برگزار می شود.