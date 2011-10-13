ایران میزبان مسابقات فوتبال و فوتسال دانش آموزان آسیا شد

کیومرث هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به میزبانی چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا در ارومیه و اولین میزبانی ایران از مسابقات دانش آموزی در سطح بین المللی، افزود: سیاست ما افزایش چنین میزبانیهایی طی آینده بوده و بر همین اساس سال آینده میزبان اولین دوره مسابقات فوتسال و چهلمین دوره رقابت های فوتبال دانش آموزی آسیا خواهیم بود.

وی در خصوص برگزاری مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در ارومیه، بیان داشت: ارومیه مهد والیبال ایران بوده و پتانسیل خوبی در آذربایجان غربی وجود دارد که با توجه به علاقمندی عموم مردم و دانش آموزان این استان به والیبال، از نظر ما ارومیه شایستگی و لیاقت آن را داشت که میزبانی این دوره از مسابقات باشد.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و ورزش در ادامه اظهار داشت: دوبار از ارومیه بازدید کرده و خوشبختانه با فراهم شدن زمینه های لازم در این شهرستان، ارومیه آماده میزبانی شایسته این رقابتها بوده و فکر نکنم کشورهای دیگر هم که میزبانی چنین مسابقاتی را بر عهده می گیرند، شرایطی کنونی برایشان فراهم شده باشد.

هاشمی با بیان اینکه شک نداریم با توجه به فضای خوب فراهم شده این شهرستان میزبانی خوبی از این رقابتها خواهد داشت، گفت: هنوز میزبان مسابقات فوتبال و فوتسال دانش آموزی آسیا مشخص نشده و در این راستا ارومیه می تواند با میزبانی خوب از مسابقات والیبال، جزو شهرستانهای مورد نظر ما برای میزبانی مسابقات فوتسال دانش آموزی آسیا که سال آینده برگزار می شود، باشد.

این مسئول با اشاره به اینکه اگر ما می خواهیم سلامت را در بین دانش آموزان نهادینه کنیم و آنها باید با فرهنگ عمومی ورزش آشنا شوند، افزود: حضور در میادین بین المللی می تواند تاثیر خوبی در این خصوص داشته و عاملی برای گرایش دانش آموزان به ورزش باشد.