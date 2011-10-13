به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که تاکنون ورودی زائران ایران به مکه مکرمه و مدینه منوره به بیش از 22 هزار نفر رسیده است. از این تعداد، 11 هزار و 200 نفر وارد مکه مکرمه و مابقی به مدینه منوره وارد شده‌اند.

هم‌اکنون روزانه ۱۲ پرواز ویژه حجاج به عربستان سعودی انجام می‌شود که ۴ پرواز به مقصد مدینه و ۸ پرواز نیز به مقصد فرودگاه جده است.

274 پرواز حج تمتع 90 از 17 فرودگاه ایران 97 هزار زائر ایرانی را به سرزمین وحی منتقل می‌کنند. تعداد حجاجی که امسال توسط شرکت ایران ایر جابه‌جا خواهند شد، 51 هزار و 196 نفر و تعداد حجاجی که توسط شرکت هواپیمایی ماهان جابه‌جا می‌شوند، 48 هزار و 415 نفر است.



