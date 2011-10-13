140 میلیارد ریال برای توسعه مشاغل خانگی اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری ظهر پنجشنه، در جلسة‌ کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اردبیل اظهار کرد: این اعتبارات برای فعال سازی مشاغل سنتی، دستی و خانگی در قالب رشته های تولیدی، فناوری اطلاعات، کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستباف است.

وی افزود: این طرحها پس از بررسی و پالایش توسط دستگاههای اجرایی به عنوان طرحهای پیشنهادی برای تصویب به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ارائه می شود.

فرماندار اردبیل با تاکید به فرهنگ سازی در توسعه‌ مشاغل دستی و خانگی بویژه در روستاها، عنوان کرد: دستگاههای اداری و اجرایی مرتبط با مناطق روستایی باید جهت شناسایی و معرفی افراد هنرمند وعلاقه مند به مشاغل خانگی اقدام کرده و با تصویب اعتبارات مورد نیاز، زمینه اشتغال برخی از خانواده ها را ایجاد کنند.

زمینه اشتغال پنج هزار نفر در اردبیل فراهم شد



اکبری تعهد ایجاد اشتغال در شهرستان اردبیل را سالانه 19 هزار نفر اعلام کرد و از ایجاد زمینه اشتغالزایی برای پنج هزار و 500 نفر در قالب ارائه طرحهای تولیدی و اقتصادی در سالجاری خبر داد.

این مسئول با اشاره به مصوبات دور چهارم از سفرهای استانی هیئت دولت به اردبیل برای تحرک بخشی به طرحهای مصوب اشتغالزایی از محل بنگاههای زود بازده تصریح کرد: بانکهای عامل استان باید با بررسی های کامل اداری و با اولویت بندی طرحهای تولیدی و اقتصادی نسبت به بسترسازی برای تخصیص و توزیع اعتبارات از محل بنگاههای زود بازده به ارزش سه هزار میلیارد ریال اقدام و مراحل اجرایی آن را با توجه به جداول زمان بندی شده ابلاغ کنند.