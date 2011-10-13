حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قرعه کشی پیکارهای کاراته قهرمانی جهان که هفتمین دوره خود را در کشور مالزی در پیش دارد، شب گذشته انجام شد و از بین سه کاراته کای قمی اعزامی به این رقابت ها، ملی پوش تیم امید حریف خود را شناخت.



وی ادامه داد: از بین سه کاراته کای قمی اعزامی به هفتمین دوره پیکارهای کاراته قهرمانی جهان در کشور مالزی، دو مبارز در تیم ملی جوانان و یک کاراته کا نیز در تیم ملی امید حضور دارند که ملی پوش تیم امید سیدمهدی موسوی است.



رئیس هیئت کاراته استان قم اضافه کرد: قرعه‌ کشی مسابقات جهانی کاراته در حال صورت گرفت که ابتدا کاراته کاهای رده سنی امید زیر 21 سال قرار است در روز نخست این دوره از رقابتها به مصاف حریفان خود از کشورهای مختلف بروند.



وی ابراز داشت: کاراته کای قمی عضو تیم ملی امید یعنی سیدمهدی موسوی بر اساس قرعه کشی انجام شده، باید در دور نخست این دوره از پیکارها با حریفی از کشور مونته‌نگرو رقابت کند که برای این ورزشکار ارزنده آرزوی موفقیت داریم.



رئیس هیئت کاراته استان قم ابراز داشت: این در حالی است که بر این اساس در بخش کمیته و در وزن به اضافه 78 کیلوگرم امروز شاهد رقابت سیدمهدی موسوی با حریف مونته‌نگرویی خود خواهیم بود تا خبر موفقیت کاراته کای خوب تیم ملی امید را بشنویم.



عابدی یاد آور شد: در وزن منهای 68 کیلوگرم دیگر نماینده تیم اعزامی کاراته کشورمان به این مسابقات یعنی بهمن عسگری در دور نخست استراحت می‌کند و در دور دوم باید با برنده کشورهای استونی و موزامبیک رقابت کند.



رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: در وزن منهای 78 کیلوگرم این دوره از پیکارها نیز علی فداکار با کاراته‌کار مراکشی روبه رو می شود، ضمن اینکه در بخش کاتا نیز مهران قربان‌علی پور در دور نخست استراحت می‌کند و در دور دوم با روسیه رقابت خواهد کرد.



عابدی با اشاره به حضور برترینهای کشورهای مختلف جهان در رقابتهای 2011 مالزی، تصریح کرد: حریفان کاراته کاهای کشورمان در روز نخست این پیکارها بیانگر قرعه سخت آنهاست ضمن اینکه در این مسابقات کاراته کاهای بیش از 90 کشور جهان حضور دارند.



رئیس هیئت کاراته استان قم عنوان داشت: دو کاراته کای دیگر قمی عضو تیم ملی که در ترکیب تیم ملی جوانان کشورمان در این رقابت ها حضور دارند، یعنی محمد شایگان و علی نجفی بعد از پایان رقابت کاراته کاهای رده سنی امید مقتدرانه برابر حریفان خود به روی تاتامی می روند.