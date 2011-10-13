طرح مدام در 10 درصد مدارس اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر زمانی ظهر پنجشنبه در جلسه ای با مسئوولان استانی در خانه معلم زاهدان اظهار داشت: طرح مدام برای پایه اول و دوم راهنمایی در سال 88 و 89 در مدارس راهنمایی کشور اجرا شد.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح تقویت و بهبود مدیریت آموزشگاهی، فعال سازی شورای معلمان و مشارکت موثر دبیران، ارتقای مسئولیت پذیری دانش آموزان و رشد و پرورش مهارت های زندگی و اجتماعی دانش آموزان است.

معاون آموزش متوسطه - راهنمایی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه افزود: در سال تحصیلی جدید طرح مدام در 10 درصد مدارس راهنمایی استان معادل 100 مدرسه در 14 شهرستان برای پایه سوم راهنمایی به مرحله اجرا در می آید.

عباسعلی رضایی بیان داشت: این طرح به مدت دو تا چهار روز در مدارس راهنمایی اجرا خواهد شد و تمام امور اداری و آموزشی و پژوهشی به دانش آموزان پایه سوم راهنمایی واگذار می شود.