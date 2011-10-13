  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

زمانی:

طرح مدام در 10 درصد مدارس اجرا شد

طرح مدام در 10 درصد مدارس اجرا شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده دفتر آموزش متوسطه راهنمایی وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی جدید مشارکت دانش آموزان در امور آموزشی، پژوهشی و اداری مدارس در قالب طرحی با عنوان مدام در 10 درصد مدارس راهنمایی کشور ویژه پایه سوم راهنمایی به مرحله اجرا درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر زمانی ظهر پنجشنبه در جلسه ای با مسئوولان استانی در خانه معلم زاهدان اظهار داشت: طرح مدام برای پایه اول و دوم راهنمایی در سال 88 و 89 در مدارس راهنمایی کشور اجرا شد.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح تقویت و بهبود مدیریت آموزشگاهی، فعال سازی شورای معلمان و مشارکت موثر دبیران، ارتقای مسئولیت پذیری دانش آموزان و رشد و پرورش مهارت های زندگی و اجتماعی دانش آموزان است.

معاون آموزش متوسطه - راهنمایی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه افزود: در سال تحصیلی جدید طرح مدام در 10 درصد مدارس راهنمایی استان معادل 100 مدرسه در 14 شهرستان برای پایه سوم راهنمایی به مرحله اجرا در می آید.

عباسعلی رضایی بیان داشت: این طرح به مدت دو تا چهار روز در مدارس راهنمایی اجرا خواهد شد و تمام امور اداری و آموزشی و پژوهشی به دانش آموزان پایه سوم راهنمایی واگذار می شود.

کد مطلب 1432212

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها