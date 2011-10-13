به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد حیدری با بیان این مطلب اظهار داشت: به دلیل وقایع پیش آمده از مقام معظم رهبری و مردم عذرخواهی می کنم.

وی تاکید کرد: اگر دقت نظر بیشتری به موضوع می شد این اتفاق نمی افتاد. مدیرعامل جدید بانک ملی از قوه قضائیه خواست با برخورد جدی با عاملان این اتفاق، امکان هرگونه سوء استفاده دشمنان داخلی و خارجی را از این ماجرا ببندد.

وی وظیفه سیستم بانکی را جذب منابع، مدیریت نقدینگی، اعطای تسهیلات و توسعه اقتصادی خواند. مدیر عامل جدید بانک ملی گفت: باید با افزایش رضایتمندی، توسعه منابع بانکی، بهبود روشها، توسعه بانکداری الکترونیک زمینه توسعه را فراهم کنیم.

