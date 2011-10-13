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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

مدیرعامل جدید بانک ملی:

اتفاق اخیر فعالیت بانک‌ها را انقباضی نکند/ از مقام معظم رهبری و مردم عذرخواهی می‌کنم

اتفاق اخیر فعالیت بانک‌ها را انقباضی نکند/ از مقام معظم رهبری و مردم عذرخواهی می‌کنم

مدیر عامل جدید بانک ملی ایران در مراسم معارفه خود گفت: اتفاق اخیر هرچند سطح احتیاط را در کارکنان بانک بیشتر کرد اما نباید فعالیت بانک ها را انقباضی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد حیدری با بیان این مطلب اظهار داشت: به دلیل وقایع پیش آمده از مقام معظم رهبری و مردم عذرخواهی می کنم.

وی تاکید کرد: اگر دقت نظر بیشتری به موضوع می شد این اتفاق نمی افتاد. مدیرعامل جدید بانک ملی از قوه قضائیه خواست با برخورد جدی با عاملان این اتفاق، امکان هرگونه سوء استفاده دشمنان داخلی و خارجی را از این ماجرا ببندد.

 وی وظیفه سیستم بانکی را جذب منابع، مدیریت نقدینگی، اعطای تسهیلات و توسعه اقتصادی خواند. مدیر عامل جدید بانک ملی گفت: باید با افزایش رضایتمندی، توسعه منابع بانکی، بهبود روشها، توسعه بانکداری الکترونیک زمینه توسعه را فراهم کنیم.
 
کد مطلب 1432213

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