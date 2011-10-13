تعیین تکلیف پرونده بقایی طی چند هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری روز پنجشنبه در جلسه شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران در مورد میزان تخلفات شورها و شهرداریها گفت: درصدد بیان میزان تخلفات نیستم ولی شهرداریها در هر استانی به خدمات رسانی به مردم مشغولند و خواه یا ناخواه شکایتی علیه آنها به دیوان می شود.

وی با بیان اینکه نوع شکایت علیه شهرداریها بیشتر مربوط به ساخت و سازها و تصرفات و خدماتی که بر عهده آنها واگذار شده است گفت: خوشبختانه عملکرد شوراها خوب است اما لازم است به تبادل نظر و رایزنی با دیوان عدالت اداری درخصوص برخی مسائل به وجود آید چرا که با توجه به حوزه اختیارات شوراها و ظرفیتهای موجود در آن می تواند مصوباتی را داشته باشد که براساس آن مصوبات مشکلات مردم با شهرداریها کاسته شود از این رو پیشنهاد من این است که بر روی ماده کمیسیون 100 کار کارشناسی بیشتری انجام شود تا مشکلات حل و فصل شود.

بیشترین شکایت از شهرداریها مربوط به شهرداری تهران است

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: پروژه های درحال ساخت تهران با موارد جزئی از جمله شکایتهای مردم تهران است که البته خیلی از این موارد مهم نیستند. برای نمونه برخی از شکایتها درباره ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) است که شهروندان در حفظ حقوق خود تأکید دارند، دیوان نیز سعی می کند در این خصوص رأیی صادر کند که حقوق مردم در آن رعایت شود. شهر تهران به لحاظ گستردگی و خدمات رسانی بالا خواه ناخواه شکایت بیشتری را به خود اختصاص می دهد اما از این طرف نمی توان نسبت به اقدامات ارزنده شهرداری تهران بی توجه بود و آنها را نادیده گرفت.

ثبت 1000 شکایت مردمی در سال گذشته در دیوان عدالت اداری

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه سال گذشته یکهزار پرونده شکایت توسط مردم از دستگاههای اجرایی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است افزود: امیدواریم با تعامل با دستگاهها به ویژه شهرداریها شاهد کاهش این شکایت ها باشیم و دیوان نیز در حد توان خود آمادگی دارد با تعاملات این شکایتها را کاهش دهد.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه به دولتمردان توصیه می کنم به مردم وعده ای ندهند که عمل نکنند تصریح کرد: البته پرونده بقایی نیز ظرف چند هفته آینده تعیین تکلیف نهایی می شود.