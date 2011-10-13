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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

ووشوی قهرمانی جهان- آنکارا/

الهه منصوریان به ووشوکار چینی باخت و به مدال برنز رسید

الهه منصوریان به ووشوکار چینی باخت و به مدال برنز رسید

اولین نماینده تیم ساندای بانوان ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات ووشوی قهرمانی جهان با شکست مقابل حریفی از چین به نشان برنز این رقابت‌ها بسنده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز مرحله نیمه نهایی رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان و در مبارزات ساندا تیم ایران به یک نشان برنز توسط الهه منصوریان در وزن 48- کیلوگرم دست یافت. منصوریان در مرحله نیمه نهایی در یک مبارزه نزدیک نتیجه را "هنگ یو فانگ" از چین واگذار کرد و به مدال برنز این وزن بسنده کرد.

منصوریان که مدال نقره مسابقات جهانی دوره گذشته و مدال برنز بازی‌های آسیایی گوانگجو را در کارنامه خود دارد، پس از استراحت در دور اول با برتری مقابل "نجوا عیسی" از لبنان و "هوآنگ" از ویتنام پای به مرحله نیمه نهایی گذاشته بود.

رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان امروز پنجشنبه در بخش ساندا و در مرحله نیمه نهایی پیگیری می شود که در پایان پیکارهای امشب در تمامی اوزان نفرات فینالیست مشخص خواهند شد. این دوره از مسابقات فردا جمعه به پایان می رسد.

کد مطلب 1432215

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