الهه منصوریان به ووشوکار چینی باخت و به مدال برنز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز مرحله نیمه نهایی رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان و در مبارزات ساندا تیم ایران به یک نشان برنز توسط الهه منصوریان در وزن 48- کیلوگرم دست یافت. منصوریان در مرحله نیمه نهایی در یک مبارزه نزدیک نتیجه را "هنگ یو فانگ" از چین واگذار کرد و به مدال برنز این وزن بسنده کرد.

منصوریان که مدال نقره مسابقات جهانی دوره گذشته و مدال برنز بازی‌های آسیایی گوانگجو را در کارنامه خود دارد، پس از استراحت در دور اول با برتری مقابل "نجوا عیسی" از لبنان و "هوآنگ" از ویتنام پای به مرحله نیمه نهایی گذاشته بود.

رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان امروز پنجشنبه در بخش ساندا و در مرحله نیمه نهایی پیگیری می شود که در پایان پیکارهای امشب در تمامی اوزان نفرات فینالیست مشخص خواهند شد. این دوره از مسابقات فردا جمعه به پایان می رسد.