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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

مصطفایی به مهر خبر داد:

طرح بزرگ قرآنی صراط کمیته امداد البرز 114 برگزیده داشت

طرح بزرگ قرآنی صراط کمیته امداد البرز 114 برگزیده داشت

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد استان البرز گفت: طرح بزرگ قرآنی صراط کمیته امداد استان البرز با همکاری این اداره کل برگزار شد و 114 برگزیده داشت.

قربانعلی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح قرآنی صراط در چهار بخش اجرایی با شرکت بیش از هزار و 500 نفر از خانواده های مددجویان تحت حمایت این نهاد برگزار شد.

وی ادامه داد: مراسم اختتامیه طرح بزرگ قرآنی صراط (2) ویژه مددجویان تحت حمایت و امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز برگزار شد.

این مسئول عنوان کرد: در پایان این مراسم 114 برگزیده طرح معرفی شدند و هدایایی اعم از کمک هزینه سفر به سرزمین وحی، عتبات عالیات و مشهد مقدس را دریافت کردند.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد البرز اضافه کرد: اجرای این طرح به صورت مشترک در خانواده ها و با هدف آشنایی مددجویان با مفاهیم نورانی قرآن کریم صورت می گیرد.

این مسئول گفت: طرح قرآنی صراط برای اولین بار در بین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد البرز اجرا شد و این طرح به مدت سه سال دیگر اجرا خواهد شد.

مصطفایی بیان کرد: در راستای ارتقای فرهنگ قرآنی در بین مددجویان برنامه های ویژه ای در بین خانواده های مددجو برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1432216

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