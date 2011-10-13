طرح بزرگ قرآنی صراط کمیته امداد البرز 114 برگزیده داشت

قربانعلی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح قرآنی صراط در چهار بخش اجرایی با شرکت بیش از هزار و 500 نفر از خانواده های مددجویان تحت حمایت این نهاد برگزار شد.

وی ادامه داد: مراسم اختتامیه طرح بزرگ قرآنی صراط (2) ویژه مددجویان تحت حمایت و امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز برگزار شد.

این مسئول عنوان کرد: در پایان این مراسم 114 برگزیده طرح معرفی شدند و هدایایی اعم از کمک هزینه سفر به سرزمین وحی، عتبات عالیات و مشهد مقدس را دریافت کردند.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد البرز اضافه کرد: اجرای این طرح به صورت مشترک در خانواده ها و با هدف آشنایی مددجویان با مفاهیم نورانی قرآن کریم صورت می گیرد.

این مسئول گفت: طرح قرآنی صراط برای اولین بار در بین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد البرز اجرا شد و این طرح به مدت سه سال دیگر اجرا خواهد شد.

مصطفایی بیان کرد: در راستای ارتقای فرهنگ قرآنی در بین مددجویان برنامه های ویژه ای در بین خانواده های مددجو برگزار خواهد شد.