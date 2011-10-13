مدیران بومی و توانای فارس را نباید از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا دستغیب( فخر الدین) بعد از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک همکاران سازمان های سابق صنایع و معادن و بازرگانی فارس یادآور شد: یکی از مباحث مهم در استان فارس توانایی نیروی انسانی متخصص است که در این راستا با توجه به داشته های استانی نیاز به فعالیت مدیران غیر بومی در فارس نداریم.

وی با بیان اینکه مدیران غیر بومی حکم میهمان دارند، افزود: احتیاجی به مدیران وارداتی به فارس نیست زیرا این افراد مدتی را در این استان زندگی می کنند ودر پایان نیز مثل میهمان فارس را ترک خواهند کرد.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از دست دادن مدیران توانای استان فارس طی مدت گذشته باعث کاهش توانایی این استان در بخشهای مختلف شده است.

دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نا مناسب صادرات فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت: یکی از پتانسیلهای مهم در استان فارس توسعه صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس است که متاسفانه صادرات فارس در این حوزه مطلوب نیست.

وی یادآور شد: یکی از مشکلات صادرات استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس بحث هزینه های حمل و نقل است که در این راستا باید جوایز صادراتی را که سالهاست پرداخت نشده به هزینه های حمل و نقل اختصاص داده شود.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از دلایل ادغام وزارت صنایع و بازرگانی را توسعه تولید و توجه به صادرات عنوان کرد و گفت: ازجمله اهداف این ادغام توجه به تولید در کشور بود ولی باید توجه داشت که واردات کشور را نیز باید متناسب با نیازهای مردم و تولیدات داخل کشورانجام داد.

دستغیب ادامه داد: در حوزه های مخابرات و الکترونیک مشکلات فراوانی در کشور داریم زیرا استقبال مردم از کالاهای وارداتی به مراتب بیشتر از تولیدات داخل کشور است.