گفتگوی تلفنی ابومازن و مشعل/زمان و نحوه آزادی اسرا و شالیت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "عزام الاحمد" عضو کمیته مرکزی جنبش فتح اعلام کرد که خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس شب گذشته در تماس تلفنی با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین وی را در جریان جزئیات قرارداد تبادل اسرای فلسطین با گلعاد شالیت قرار داد.

ابومازن از توافق تبادل اسرا استقبال و اعلام کرد: از مدتها پیش تاکنون در انتظار چنین روزی بودم و آرزو می کنم تمام اسیران فلسطینی آزاد شوند و همچنین از تلاشهای مصر به عنوان یک کشور دوست و برادر فلسطین که در امضای این توافقنامه نقش بزرگی ایفا کرد تشکر می کنم.

خاطرنشان می شود به موجب توافق اخیر، هزار و 27 فلسطینی در ازای آزادی گلعاد شالیت نظامی صهیونیستی آزاد خواهند شد.

خبرگزاری آلمان نیز به نقل از مقامات رژیم صهیونیستی گزارش داد که اسامی اسرای فلسطینی را که قرار است آزاد شوند، روز یکشنبه اعلام خواهد کرد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک مقام فلسطینی که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت : نخستین گروه از اسرای فلسطینی شامل 450 نفر روز سه شنبه آزاد خواهند شد و چهارشنبه نیز گلعاد شالیت از طریق گذرگاه مرزی رفح به مصر و سپس از مصر به فلسطین اشغالی بازخواهد گشت.

این منبع افزود: گروه دوم از اسرای فلسطینی که شامل 550 نفر می شوند طی دو ماه آزاد خواهند شد. این در حالی است که تاکنون زمان آزادی 27 اسیر فلسطینی زن اعلام نشده است.