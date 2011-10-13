مریم هاشمی اولین فینالیست تیم ملی ووشوی بانوان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان که در شهر آنکارای ترکیه جریان دارد، مریم هاشمی، نماینده وزن 65- کیلوگرم کشورمان امروز پنجشنبه در مرحله نیمه نهایی "وینکوواتوف" را روسیه ضربه فنی کرد و به دیدار فینال این وزن راه یافت.

هاشمی پس از استراحت در دور اول رقابت در وزن 65- کیلوگرم مسابقات ووشوی قهرمانی جهان مقابل "اماهل لاوگرین" از سوئد در دو راند متوالی به پیروزی دست و به دیدار نیمه نهایی راه یافت. این بانوی ووشوکار تاکنون مدال برنز خود را مسجل کرده و برای کسب مدال طلا باید با حریفی از ونزوئلا مبارزه کند.

یازدهمین دوره رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان که از روز دوشنبه در آنکارا آغاز شده است، عصر فردا با شناخت تیم‌ها و نفرات برتر به پایان می رسد.