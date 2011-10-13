برگزاری دعای کمیل و ندبه در جوار مسجدالنبی(ص)

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، دعای کمیل امشب ساعت 21 و دعای ندبه فردا جمعه ساعت 7 صبح در محل بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره و در جوار بارگاه نورانی نبوی و بقیع غریب و مسجد النبی(ص) برگزار می‌شود.



در اطلاعیه‌ای که خطالب به کاروانها صادر شده، از زائران خانه خدا دعوت شده است تا در این مراسم روح بخش شرکت کنند.



گفتنی است، دعای کمیل امشب 21 مهرماه به صورت زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نخواهد شد.

براساس جدیدترین آمارها، تاکنون 22 هزار زائر ایرانی وارد سرزمین وحی شده‌اند که از این تعداد، 10 هزار و 800 نفر آن در مدینه منوره حضور دارند.