تذکر لسانی مهمترین روش در فرهنگسازی امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب لکزایی ظهر پنجشنبه در بازدید از دفتر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان کنارک اظهار داشت: شناساندن و فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر به آحاد جامعه وظیفه همگانی است.

وی گفت: فرهنگ سازی و نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه باعث رستگاری و به سعادت رسیدن افراد می شود و جامعه را به سمت جامعه ایده آل و رو به پیشرفت و تعالی سوق می دهد.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر یکی از فرایض مهم الهی است که در آیات، روایات و احادیث تاکیدات بیشماری بر اجرایی شدن و فرهنگ سازی آن در سطح جوامع بشری شده است.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان ضمن تاکید بر فعالیت همه ادارات در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: برای نهادینه کردن این فریضه مهم الهی لازم است شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سطح ادارات راه اندازی شود و به فعالیت در اداره خود بپردازند.