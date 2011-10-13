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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

سردار لکزایی مطرح کرد:

تذکر لسانی مهمترین روش در فرهنگسازی امر به معروف و نهی از منکر

تذکر لسانی مهمترین روش در فرهنگسازی امر به معروف و نهی از منکر

زاهدان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان گفت: تذکر لسانی امری مهم در فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر است و همه باید سعی کنند در اجرای این طرح سهیم باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب لکزایی ظهر پنجشنبه در بازدید از دفتر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان کنارک اظهار داشت: شناساندن و فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر به آحاد جامعه وظیفه همگانی است.

وی گفت: فرهنگ سازی و نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه باعث رستگاری و به سعادت رسیدن افراد می شود و جامعه را به سمت جامعه ایده آل و رو به پیشرفت و تعالی سوق می دهد.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر یکی از فرایض مهم الهی است که در آیات، روایات و احادیث تاکیدات بیشماری بر اجرایی شدن و فرهنگ سازی آن در سطح جوامع بشری شده است.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان ضمن تاکید بر فعالیت همه ادارات در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: برای نهادینه کردن این فریضه مهم الهی لازم است شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سطح ادارات راه اندازی شود و به فعالیت در اداره خود بپردازند.

کد مطلب 1432235

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