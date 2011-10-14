حسین کلخورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که روزانه 7 هزار تن زباله از سطح شهر تهران جمع‌آوری می‌ شود گفت: به زودی به مرحله‌ای می رسیم که تمام زباله‌ها بازیافت می شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر دو نیروگاه برای تبدیل زباله به انرژی برق در منطقه 4 و کهریزک در حال احداث است که در نظر داریم نیروگاه سوم را یا در قسمت شمال شرق تهران یعنی منطقه یک یا شمال‌غرب شهر یعنی منطقه 22 احداث کنیم.

کلخورانی با اشاره به این موضوع که در زمینه احداث نیروگاه جدید در مناطق ذکر شده با مشکل کمبود آب مواجه هستیم، تصریح کرد: البته نقطه دیگری نیز برای احداث این نیروگاه پیش بینی شده که زمینی در حاشیه بزرگراه آزادگان در منطقه 18 است اما از آن جهت که احداث کارخانه در این مکان بحث انتقال زباله به مناطق جنوبی شهر را رفع نمی‌کند، اصرار ما ایجاد کارخانه در بخش شمالی شهر است و در تلاشیم تا پایان سال از زباله برق تولید کنیم.

