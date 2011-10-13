پنج کشتارگاه صنعتی طیور در سطح زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرشید کرمی ظهر پنج شنبه در اولین نشست تخصصی ناظران ذبح شرعی کشتارگاه‌های دام و طیور استان زنجان با بیان اینکه در همه کشتارگاه‌های استان نظارت‌های شرعی و بهداشتی بر اساس امکانات موجود صورت می‌گیرد افزود: در حال حاضر روزانه ظرفیت کشتار 300 رأس دام بزرگ و هزار رأس دام کوچک در کشتارگاه‌های استان وجود دارد.

وی تعداد کشتارهای انجام شده در حوزه طیور طی سال گذشته را 8 میلیون و 200 هزار کشتار عنوان کرد و افزود: طی سال گذشته، 20 هزار رأس دام کوچک و 19 هزار و 600 رأس دام بزرگ در کشتارگاه‌های استان کشتار شده است.

کرمی افزود: در آینده‌ای نزدیک با تعطیلی کشتارگاه‌هایی که شرایط کشتار دام را ندارند و تمرکز آنها در کشتارگاه صنعتی، کشتار دام با نظارت بیشتری انجام می‌شود.