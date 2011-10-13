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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

کرمی:

پنج کشتارگاه صنعتی طیور در سطح زنجان فعال است

پنج کشتارگاه صنعتی طیور در سطح زنجان فعال است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به اینکه در گذشته هفت کشتارگاه سنتی دام در سطح استان وجود داشت، گفت: کشتارگاه صنعتی دام از مردادماه آغاز به کار کرده است و پنج کشتارگاه صنعتی طیور نیز در سطح استان فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرشید کرمی ظهر پنج شنبه در اولین نشست تخصصی ناظران ذبح شرعی کشتارگاه‌های دام و طیور استان زنجان با بیان اینکه در همه کشتارگاه‌های استان نظارت‌های شرعی و بهداشتی بر اساس امکانات موجود صورت می‌گیرد  افزود: در حال حاضر روزانه ظرفیت کشتار 300 رأس دام بزرگ و هزار رأس دام کوچک در کشتارگاه‌های استان وجود دارد.

وی تعداد کشتارهای انجام شده در حوزه طیور طی سال گذشته را 8 میلیون و 200 هزار کشتار عنوان کرد و افزود: طی سال گذشته، 20 هزار رأس دام کوچک و 19 هزار و 600 رأس دام بزرگ در کشتارگاه‌های استان کشتار شده است.

کرمی افزود: در آینده‌ای نزدیک با تعطیلی کشتارگاه‌هایی که شرایط کشتار دام را ندارند و تمرکز آنها در کشتارگاه صنعتی، کشتار دام با نظارت بیشتری انجام می‌شود.

کد مطلب 1432241

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