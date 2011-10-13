نابینایان البرزی اجرای بزرگداشت روز عصای سفید را به دست گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه روز جهانی نابینایان مراسم بزرگداشتی در کرج برگزار شد که همه برنامه های آن توسط خود روشندلان اجرا شد.

در این مراسم که 500 نفر از نابینایان استان حضور به هم رسانده بودند با حال و هوای خاصی برپا شد چرا که تمام برنامه از اجرا، نمایش، آواز و موسیقی و... تا پذیرایی را نابینایان انجام دادند.

اتفاقی که در مراسمی از این دست کمتر می افتد و صاحبان اصلی برنامه هایی اینچنینی جز نظاره گر نقشی ندارند.

مراسم روز جهانی نابینایان امسال اما در کرج متفاوتر برگزار شد و از صفر تا 100 برنامه به عهده روشندلان بود.

سید قباد وزیری مدیرکل بهزیستی استان البرز در این جشن طی سخنانی گفت: ‌کسب رتبه های برتر علمی، فرهنگی، ورزشی در شرایط مساوی با افراد عادی بیانگر توانایی نابینایان است.



وی تاکید کرد: با فراهم ساختن امکانات و تجهیزات بیشتر برای نابینایان می توان زمینه را برای موفقیتهای بیشتر این افراد ایجاد کرد .

همچنین مهدی مهرور معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری کرج اظهار امیدواری کرد که در سایه توجه بیش از پیش مدیران شهرستان گامهای اساسی در جهت کاهش مشکلات نابینایان برداشته شود.

در این مراسم از ورزشکاران و صاحبان مدالهای خورسیدی و رنگی در مسابقات ورزشی و قبول شدگان کنکور سراسری امسال تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، 100 درصد نابینایان کرج در کنکور سراسری امسال موفق به راهیابی به مراکز آموزش عالی شدند .

جشن روز جهانی عصای سفید در البرز با حضور مدیرکل بهزیستی البرز، رئیس بهزیستی کرج، معاون برنامه ریزی و مالی فرمانداری کرج و تنی چند از مسئولان در موسسه تحقیقات علوم دامی کرج برگزار شد.