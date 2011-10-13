البرز معین پایتخت در مواقع بحرانی است/احداث درمانگاه امدادی در پارکها

عیسی فرهادی در حاشیه برگزرای مانور کاهش اثرات بلایای طبیعی در میدان امام خمینی (ره) ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط خاص استان البرز گفت: این استان نقطه اتصال 12 استان غرب و شمال به مرکز کشور است که این مهم نیاز به آماده بودن البرز برای امداد رسانی به پایتخت در مواقع بروز بحران را دو چندان می کند.

وی با اشاره ترافیک موجود در استان البرز افزود: البرز از استانهایی است که بیشترین خودرو از اتوبانهای آن تردد می کنند که این خود نیاز به تدوین برنامه های خاص به منظور پوشش حداکثری نیروهای امدادی در مواقع بروز احتمالی حوادث ترافیکی است.



وی با اشاره به امتداد خط زلزله تهران به کرج بر آمادگی نیروهای امداد و نجات و مقابله با حوادث و بلایای طبیعی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر 14 میلیون نفر در پایتخت و در خط زلزله زندگی می کنند که نزدیکی آن به استان البرز این استان را متحمل مسئولیتهای مهمی در قبال شهروندان هنگام بروز حوداث طبیعی چون زلزله می کند.



فرهادی با اشاره به تدابیر پیش بینی شده در این خصوص عنوان کرد: بنای امداد رسانی استان البرز به تهران به عنوان استان معین بر تجهیز بوستانی با در نظر گرفتن حداکثر امکانات متمرکز شده است.



استاندار البرز با بیان اینکه در بحث امداد جای کار فراوان وجود دارد، افزود: شهرداری نقش بسزایی در آماده سازی شهرهنگام وقوع حوادث طبیعی ایفا می کند که در بحث اسکان، تجهیز پارکها از موارد مهم و قابل اجرا در این خصوص است.



فرهادی با اشاره به پیشنهاد ایجاد درمانگاه امدادی در پارکهای بزرگ شهرهای استان این موضوع را در مواقع بروز بحران کارآمد دانست و عنوان کرد: این درمانگاه می تواند در مواقع عادی خدمات تعریف شده و عادی خود را به شهروندان ارائه دهد و در مواقع بحران نیز در اختیار بحران قرا گیرد.



استاندار البرز آمادگی شهرداری و سازمان آتش نشانی را در مواجه با بحران و بلایای طبیعی مثبت ارزیابی کرد و گفت: نیروهای مقابله با بحران شهرداری در کنار دیگر دستگاه های امدادی ازجمله اورژانس و هلال احمر آمادگی خوبی را برای مقابله با بحران دارند.



فرهادی با اشاره به حضور نیروهای زن آتش نشان و امداد رسان در مانور کاهش بلایای طبیعی اظهارداشت: حضور بانوان امدادرسان در این مانور نشان می دهد زنان در امور سخت هم پای امداد گران مرد نقش آفرین هستند.



وی با تقدیر از تلاش و نحوه امداد رسانی نیروهای امدادی در مانور افزود: طی روزهای گذشته به صورت سرزده از عملیات مانور بازدید شد و چگونگی آمادگی نیروهای امدادی در این خصوص مثبت ارزیابی شد.

مانور کاهش اثرات بلایای طبیعی ظهر پنج شنبه با همکاری شهرداری کرج و هلال احمر استان البرز و با حضور امدادگران زن البرزی در این کلانشهر برگزار شد.