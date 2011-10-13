به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از دیدار تیم های استقلال تهران و راه آهن شهرری گفت: بعد از شکستی که مقابل نفت آبادان متحمل شدیم اردوهای خوبی را در کیش و تهران برپا کردیم. در این مدت ضمن برپایی تمرینات خوب تاکتیکی روی، برطرف کردن نقاط ضعف و قوت خود کار کردیم و با شرایطی مطلوب به مصاف استقلال خواهیم رفت.

"عملکرد راه آهن در دیدارهای گذشته و نتایجی که کسب کردیم به هیچ عنوان مورد دلخواه من نیست"؛ علی دایی با ذکر این جمله افزود: همیشه برای استقلال و هوادارانش احترام قائل بودم و امیدوارم این تیم به غیر از بازی عصر جمعه همیشه موفق باشد!

وی از دشواری و اهمیت دیدار تیمش مقابل استقلال یاد کرد و گفت: اینکه بازیکنان استقلال برای تیم ملی بازی کرده اند به این تیم لطمه نمی زند چرا که آنها پس از دیدار ایران بحرین سه روز فرصت داشتند به خوبی ریکاوری کنند. استقلال تیمی بزرگ با نفرات بزرگ است که حضور 5 نفر از آنها در ترکیب اصلی تیم ملی این حرف من را ثابت می کند. بازیکنان این تیم از سطح کیفیت و کارآیی بالایی برخوردار هستند و ما قطعا کار دشواری مقابل این تیم پیش رو داریم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن خاطر نشان کرد: به خاطر نتایجی که در هفته های گذشته کسب کرده ایم باید سه امتیاز دیدار مقابل استقلال را کسب کنیم. بدون شک پیروزی در این مسابقه خودباوری و اعتماد به نفس بازیکنانمان را افزایش می دهد با اینکه خیلی ها می گویند پیروزی راه آهن مقابل استقلال شدنی نیست اما ما در روزهای گذشته همه کار کرده ایم تا علاوه بر انجام یک بازی خوب مقابل استقلال این تیم را شکست دهیم.

دایی ضمن تاکید بر اینکه هیچ مشکلی بین او و ستار زارع وجود نداشته است، گفت: ما با زارع مشکلی نداشته و نداریم. این بازیکن خیلی وقت است که در تمرینات راه آهن شرکت می کند. ما با هر بازیکنی که از انضباط تیمی خارج شود برخورد خواهیم کرد و زارع به خاطر اینکه دو روز دیرتر از دیگر بازیکنان در اردوی کیش حضور یافت با تصمیم کادر فنی چند روز از حضور در تمرینات منع شد تا اینکه کمیته انضباطی باشگاه رای به بازگشت او داد. او در تمرینات روزهای اخیر حضور یافته و خیلی جدی کار کرده است تا عقب افتادگی خود نسبت به دیگر بازیکنان را جبران کند.

علی دایی در واکنش به خبرنگاری که گفت "او به غیر از دو دیدار گذشته ای که فصل گذشته به عنوان سرمربی پرسپولیس مقابل استقلال داشته در دیگر دیدارهایی که مقابل این تیم به عنوان سرمربی پرسپولیس و سایپا برگزار کرده موفق بوده است"؛ گفت: شرایط تیم هایی که در آنها کار کرده ام با راه آهن متفاوت است ما حتی سال گذشته هم که با استقلال بازی کردیم سرتر از این تیم بودیم اما ذات فوتبال این است که تیمی برنده می شود که خوب باشد

وی ادامه داد: من به آمار و ارقام توجهی ندارم و به گذشته ها فکر نمی کنم چرا که برای من آنچه در حال می گذرد و آینده مهم است. من با گذشته زندگی نمی کنم بلکه از درس هایی که در گذشته گرفته ام برای زندگی بهتر در آینده استفاده می کنم. باز هم تاکید می کنم شرایط امروز راه آهن با زمانی که با تیم های سایپا و پرسپولیس که من سرمربی آنها بودم فرق می کند اما با این وجود ما این آمادگی را داریم که مقابل استقلال خوب بازی کرده و نتیجه بگیریم.

دایی خاطر نشان کرد: من به راه آهن آمدم تا در این تیم به موفقیت برسم چرا که به کار خودم و نفراتی که دارم اعتقاد دارم. من اطمینان دارم می توانم در راه آهن موفق باشم، شاید اگر قدری خوش شانس تر بودیم و اتفاقات فوتبالی به نفع ما رقم می خورد همین امروز جایگاهی بهتر از رتبه شانزدهم جدول داشتیم. به هر حال سعی می کنیم در بازی های بعد نقاط ضعف خود را برطرف کرده و نقاط قوتمان را تقویت کنیم تا نتایجی به مراتب بهتر به دست بیاوریم.

وی با یادآوری دوباره اینکه همیشه خود را مدیون هواداران پرسپولیس می داند، گفت: با توجه به یک سال و نیم حضور در تیم پرسپولیس با حال و هوای ورزشگاه آزادی عادت کرده بودم و خوشحالم که روز جمعه باز هم به این ورزشگاه باز می گردم. باید بگویم هیچ ورزشگاهی در ایران جو و اتمسفر این ورزشگاه را ندارد و امیدوارم در بازگشت دوباره به آزادی به نتیجه خوبی دست یابم. البته خوشحال می شوم در بازی فردا هواداران پرسپولیس که هیچ وقت من را تنها نگداشتنه اند و مدیون آنها هستم من و تیمم را همراهی کنند.

دایی در واکنش به خبرنگاری که گفت "اگر مقابل استقلال هم شکست بخورید تیمتان وارد بحران می شود"، گفت: شرایط راه آهن هیچ وقت بحرانی نخواهد شد چرا که من به کار خود و تیممم اعتقاد و ایمان دارم .ما اگر 5 باخت دیگر هم بدهیم باز هم وارد بحران نمی شویم و شرایط ایده آل خود را پیدا خواهیم کرد ما خوب کار می کنیم و قطعا خدا مزد افرادی که خوب کار می کنند را می دهد.

دایی در خصوص این موضوع که برخی از هم دوره ای های او امروز جایگاهی در فوتبال کشور ندارند گفت: اینکه خیلی ها امروز در فوتبال جایگاهی ندارند تنها مشکل فوتبال ما نیست و فوتبال ما مشکلاتی بیش از این دارد اما در عین حال باید بگویم اینکه بازیکنی نتوانسته در فوتبال جایگاهی برای خود پیدا کند تنها مقصرش فدراسیون فوتبال نیست که به پیشکسوتان بها نمی دهد. خود ما هم کارهایی کرده ایم که باعث شده از فوتبال دور شویم!

این پیشکسوت فوتبال خاطر نشان کرد: قبول دارم که به پیشکسوتان فوتبال آن طور که باید و شاید بها داده نشده و از آنها حمایت نشده است اما خود ما (پیشکسوتان) هم می توانستیم به دنبال کلاس های مربیگری و مسائلی از این دست برویم تا امروز دارای جایگاهی در فوتبال باشیم. متاسفانه فوتبال و فدراسیون ما آنقدر مشکلات ساختاری دارند که توجه نکردن به پیشکسوتان در آن گم است. من در اینکه امروز برخی پیشکسوتان جایگاهی ندارند 50 درصد فدراسیون و 50 درصد هم خود آنها را مقصر می‌دانم.

دایی در خاتمه از تمایل باشگاه راه آهن برای جذب مهدی کیانی خبر داد و گفت: برای جذب این بازیکن با باشگاه تراکتور سازی و امیر قلعه نویی مذاکره کرده ایم. ما حتی زودتراز پرسپولیس برای جذب این بازیکن اقدام کردیم اما در نهایت آن باشگاهی می‌تواند کیانی را به خدمت درآورد که در رقابت برای جذب او موفق تر عمل کند. برای این بازیکن آرزوی موفقیت می کنیم و امیدواریم در هر تیمی که بازی می کند موفق باشد.