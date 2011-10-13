آمریکا و عربستان فرافکنی می کنند/ اتهام ترور علیه ایران احمقانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "روبرت بار" ، از کارشناسان مسائل خاورمیانه در آمریکا در گفتگو با نشریه "دی سایت" با رد اتهام واشنگتن مبنی بر دخالت ایران در اقدام به ترور سفیر عربستان در واشنگتن اظهار داشت : من شدیدا در این باره شک دارم که دولت ایران در چنین اقدامی شرکت داشته و یا اجازه چنین اقدامی را داده باشد.

وی افزود: به نظر من کاخ سفید یک اقدام ناشیانه را زیادی بزرگ کرده است. من این تصمیم تروریستی را آنگونه که از طرف کاخ سفید به نمایش در آمده است، باورنکردنی می دانم. مطمئنا تهران دلایلی دارد که از آمریکا و عربستان سعودی عصبانی باشد. شما در نظر بگیرید سری اقدامات تروریستی علیه کارشناسان هسته ای ایران و به کار بردن ویروس استاکس نت علیه تاسیسات هسته ای این کشور را. تهران، آمریکا و اسرائیل را مسئول چنین اقداماتی می داند.

روبرت بار تصریح کرد: از طرفی عربستان هم از آمریکا درخواست کرده است که تاسیسات اتمی ایران را بمباران کند. تهران هرگز تلاش نکرده است تا یک اقدام تروریستی را در آمریکا طراحی کند.

این کارشناس آمریکایی در بخش دیگری از این گفتگو سناریوی ترور ادعایی واشنگتن علیه تهران را باورنکردنی ارزیابی و خاطر نشان کرد: چرا باید ایران چنین ریسکی کند؟ چرا باید سفیر عربستان در آمریکا هدف ترور قرار گیرد؟

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : حکومت آمریکا با مسائل فراوانی مبارزه می کند و انتخابات ریاست جمهوری را در پیش رو دارد. در چنین شرایطی آمریکا می خواهد خود را در زمینه سیاست خارجی قدرتمند نشان دهد. عربستان سعودی هم علاقه دارد تا توجهات را از مسائل و مشکلات روزافزون کشورش و از دخالتهای خود در تروریسم بین المللی منحرف کند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: عربستان هرگز به تنهایی نمی تواند با قدرت نظامی ایران دربیفتد، بنابراین خود را پشت متحدانش مخفی می کند. "روبرت بار" همچنین گفت: اگر ایران آنگونه که واشنگتن ادعا می کند در این حد احمقانه و نسنجیده رفتار می کرد به بدترین دشمن خود تبدیل می شد.