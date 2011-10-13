آغاز رقابت های والیبال روستایی و عشایری منطقه 4 کشور در اراک

به گزارش خبرنگارمهر، مسابقات والیبال جوانان و امید روستایی و عشایری منطقه 4 کشور ظهر پنج شنبه با حضور 6 تیم از استانهای تهران، البرز، قم، اصفهان، قزوین و مرکزی به مدت 3 روز در اراک آغاز شد.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در مراسم افتتاحیه این مسابقات گفت: توجه به ورزش روستایی بستر ساز رشد و توسعه ورزش قهرمانی و افزایش کمی و کیفی تیم ها در استان های کشور است.

سعید ملکی با تاکید بر ضورت توجه به ورزش روستایی در کشور ادامه داد: استعدادهای قابل توجه و خوب ورزشی در روستاهای کشور نهفته است که توجه به آنها ضمن تقویت ورزش قهرمانی کشور موجب گسترش ورزش در روستاها و استفاده بهینه از اوقات فراغت جوانان و نوجوانان می شود.

وی ادامه داد: توسعه رشته های ورزشی روستایی و عشایری از ضروریاتاست و مسئولین ورزش کشور باید با فراهم کردن بستر گسترش رشته های ورزشی روستایی و عشایری سهم جوانان روستایی و عشایری را در بعد ورزش قهرمانی کشور افزایش دهند.