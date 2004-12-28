مابايد پاسخگوي دكورهاي همه سالنهاي تهران در تئاتر شهر باشيم

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"رضا شاپور زاده" مسوول كارگاه دكور تئاتر شهر، بابيان مطلب فوق تصريح كرد: كارگاه دكور تئاتر شهر بايد به تنهايي پاسخگوي اين تعداد سالن در مجموعه تئاترشهر ، سنگلج ، خانه نمايش و چند تالار ديگر مركز هنرهاي نمايشي باشد كه برخي از اين سالنها حتي دونوبت اجرا دارند .

وي افزود: ابعاد كارگاه تئاتر شهر به گونه اي است كه تنها ظرفيت سه نفر آهنگر دارد. ما در كارگاه تئاتر شهر تنها 3 آهنگر داريم كه بايد حداقل به 7 اجرا سرويس بدهند.

شاپور زاده اظهار داشت: نسبت به اين حجم اجراهايي كه ماداريم امكانات ما كم است. اما بهر حال در همين حد نيز تئاتر شهر و مركز هنرهاي نمايشي تمام تلاش خود را مي كنند تا اجراها به روي صحنه بروند.

مسوول كارگاه دكور تئاتر شهر با بيان اين مطلب كه من از همه كاركنان اين كارگاه كه به كم كاري متهم شده اند دفاع مي كنم، متذكر شد: اصلا اين گونه نيست و اين نيروها نه كارشان كم است ونه بد. همه آنها دركارخود متخصص هستند و حتي برخي از آنها مي تواند خوديك طراح باشند.

وي بابيان اين مطلب كه ما هيچ گاه بيش از يك روز در ساخت دكور و تحويل آن به كارگردان تأخيرنداشته ايم و امنيت دكور براي ما ازهمه چيز مهم تر است.

وي درباره علت تأخير در ساخت دكور نمايش "هي مرد گنده گريه نكن" به كارگرداني جلال تهراني نيز گفت: دكور آقاي تهراني اصلا دكور متعارفي نيست و ما نمونه آن را تاكنون نه در تئاتر شهر و نه در ايران داشته ايم، بنابراين بايد ميليمتري جلو برويم و علت طولاني شدن ساخت آن هم به خاطر كاربري اين دكوراست. "شاپورزاده" در پاسخ به اين سؤال كه چرا از دكور جشنواره براي اجراي عمومي اين نمايش استفاده نكرده ايد؟ توضيح داد: ابتدا تصميم داشتيم همين كاررا انجام دهيم اما چون بخشي ازاين دكور به دليل تغيير سالن اجرا توسط كارگردان تغيير كرد اين ديگر امكان پذير نبود. "هي مرد گنده گريه نكن" در جشنواره در تالار مولوي اجرا شده بود .

مسوول كارگاه دكور تئاتر شهر همچنين با اشاره به نقش آرشيو دكور در صرفه جويي هزينه ها در باره آرشيو دكور مجموعه تئاترشهر توضيح داد: من پس ازگرفتن اين مسووليت تلاش كردم تا اين آرشيو را به گونه اي تشكيل دهم . به طوري كه برخي از لته ها و پله هاي نمايشها يي كه امكان استفاده براي دكورهاي ديگر نمايشها را داشت، نگهداري كرديم و طراحان صحنه بعدي دراجراهاي خود از آنها استفاده كردند.