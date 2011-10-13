تولید میوه "به" در کوثر 50 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صراف احمدی، ظهر پنجشنبه، در بازدید از باغات کوثر با بیان اینکه امسال 500 تن میوه به از باغات کوثر برداشت می شود افزود: دلیل میزان کاهش تولید این محصول نامساعد بودن وضیعت جوی بود.

وی سرمای اوایل سال، شدت وزش باد در زمان باروری درختان و حاکم بودن گرمای بیش از 43 درجه و کاهش آبهای سطحی را ازعوامل مهم کاهش میزان تولید "به" در کوثر عنوان کرد.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوثر ظرفیت تولید محصول "به" در کوثر بیش از دو هزار تن است ولی درحال حاضر میانگین تولید در هرهکتار بیش از 5 تن بوده و می توان در هر هکتار بیش از 14تن محصول برداشت کرد.

احمدی با اینکه امسال 100 هکتار از باغات کوثر به کشت میوه به اختصاص داشت از آغاز برداشت این محصول خبر داد.

میوه "به"محصول استراتژیک کوثر است



وی " به" را محصول استراتژیک کوثر نام برد و از توسعه مکانیزه باغات "به" کوثر و تبدیل کشت سنتی ومعیشتی به تولید تجاری ومدرن خبر داد.

به گفته وی حاجی آقاکیشی، ملسی، آجی شیرین وترش انواع به های تولیدی در شهرگیوی است که نوع حاجی آقاکیشی رقم منحصر به فرد این شهراست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوثر یادآور شد: میوه برداشت شده "به" در گیوی علاوه بر شهرهای استان به استانهای گیلان، آذربایجان شرقی، زنجان و حتی اصفهان عرضه می شود.

به گفته این مسئول، برگ سبز این میوه به صورت جوشانده برای گرفتگی قلب وعروق،هسته ژله ای آن برای رفع سرفه و میوه فیبردار آن برای هضم غذا بسیار موثر ومفید است.

شهرگیوی در کنار رود خانه گیوی چای یکی از شاخه های رودخانه قزل اوزن قرار دارد. وسعت باغهای این شهر450 هکتار است و درختان سیب، زردآلو، گیلاس، آلبالو و گلابی ازجمله محصولات این شهرستان است.

شهر گیوی، مرکز شهرستان کوثر را شهر هیوا می نامند و میوه «به» را به زبان ترکی هیوا می گویند.