پیام کتبی امیر قطر تسلیم احمدی نژاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز (پنج شنبه) در دیدار وزیر مشاور در امور خارجه قطر روابط تهران- دوحه را برادرانه و دوستانه دانست و خاطرنشان کرد: ایران و قطر از مناسبات بسیار خوبی برخوردار بوده و مواضع مشترکی نسبت به بسیاری از مسایل منطقه ای و بین المللی دارند که می تواند نقش مهمی در ایجاد تفاهم میان کشورها ایفا کند.

رئیس جمهور با اشاره به تحولات منطقه ای بر لزوم یاری رساندن برای رفع مشکلات با ایجاد تفاهم و مذاکره تاکید کرد و گفت: دشمنان می خواهند بار دیگر خاورمیانه را تصرف کرده و بر ذخایر نفتی تسلط یابند تا با چپاول ثروت کشورهای منطقه، بحران اقتصادی خود را حل کنند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دخالت بیگانگان و قدرت های سلطه گر در امور داخلی کشورهای منطقه، شرایط را پیچیده و دشوار می کند، تصریح کرد: کشورهای منطقه باید با افزایش همکاری ها و تفاهم به دشمنان اجازه دخالت در مسایل را ندهند.

خالد العطیه وزیر مشاور در امور خارجه قطر نیز در این دیدار با تسلیم پیام امیر قطر به رییس جمهور کشورمان، نقش جمهوری اسلامی ایران را در تحولات منطقه بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: دو کشور از روابط بسیار خوبی در همه زمینه ها برخوردار هستند که تقویت این همکاری ها می تواند موجب ایجاد تفاهم بیشتری میان کشورهای منطقه شود.

وی بااشاره به برگزاری اجلاس کارشناسان عالی اوپک گازی در دوحه، خاطرنشان کرد: ایران و قطر با افزایش همکاری ها در بخش انرژی و گاز می توانند نقش مهمی را در استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه ایفا کنند.