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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

محمودی:

جشنواره فرهنگی، ورزشی، روستایی در کمیجان آغاز می شود

جشنواره فرهنگی، ورزشی، روستایی در کمیجان آغاز می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کمیجان از آغاز اولین جشنواره فرهنگی، ورزشی روستایی در شهرستان کمیجان از 22 مهرماه در روستای سمقاور خبر داد.

مهرداد محمودی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر این جشنواره را با هدف گسترش فرهنگ ورزش در جامعه عنوان کرد و گفت: سلامت و نشاط جامعه در گرو توسعه فرهنگ ورزش در آن است.

وی ادامه داد: جمعیت بالای روستای سمقاور و حضور جوانان پرشور و مستعد ورزشکار در آن از مهمترین علل انتخاب این روستا به عنوان میزبان اولین جشنواره فرهنگی – ورزشی شهرستان کمیجان است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کمیجان گفت: اولین جشنواره فرهنگی – ورزشی روستایی شهرستان کمیجان از ساعت هشت صبح روز جمعه 22 مهرماه با حضور ورزشکاران و مردم علاقمند شهرستان کمیجان و روستای سمقاورآغاز خواهد شد.

محمودی ادامه داد: مسیر پیاده روی این جشنواره از مسجد امام رضا (ع) روستای سمقاور آغاز و در بوستان کوثر این روستا  به پایان می رسد.

وی یادآور شد: اجرای مسابقه و ویژه برنامه های شاد و مفرح از دیگر بخش های این جشنواره است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کمیجان تعداد ورزشکاران سازمان یافته در روستای سمقاور از توابع شهرستان کمیجان را 100 نفر عنوان کرد و گفت: این تعداد ورزشکار در رشته های فوتبال، فوتسال و رشته های رزمی سازمان یافته اند.

محمودی با تاکید بر ضرورت  ترویج فرهنگ ورزش در روستاها گفت: باید با ترویج فرهنگ ورزش در روستا و بها دادن به ورشکاران مستعد از مهاجرت آنها به شهرها برای انجام فعالیت های ورزشی جلوگیری کرد.

وی یادآور شد: اولین جشنواره فرهنگی – ورزشی روستایی شهرستان کمیجان از ساعت هشت صبح روز جمعه 22 مهرماه از مسجد امام رضا (ع) روستای سمقاور آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان مسیر مذکور را تا بوستان کوثر این روستا را پیاده‌روی خواهند کرد.

کد مطلب 1432254

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