مهلت دریافت آثار هفتمین جشنواره ملی قربان تا غدیر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر ظهر پنجشنبه در جلسه برنامه ریزی جشنواره ملی قربان تا غدیر در استان اظهارداشت: این جشنواره با همکاری بنیاد بین المللی غدیر در راستای اعتلای معارف دینی و بسط و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری با گستره ملی در خراسان جنوبی برگزار می شود.

وی بیان کرد: این جشنواره ملی در چهار بخش شعر، خوشنویسی گرافیک و مقاله نویسی با موضوعات تبیین ولایت در قربان و غدیر، سیر تحول و تطور در طول تاریخ، شاخصه های انسان کامل در فرهنگ ابراهیمی و علوی، مفاهیم نمادین پیوند قربان و غدیر، مقام ابراهیم، مناقب علوی، حجه الوداع و روابت غدیر در آثار مورخان و متکلمان برگزار می شود .

وی وحدت گرایی با تاسی از عید بزرگ قربان و الگو پذیری با تاسی از شخصیت و معارف امام علی (ع) را از اهداف این جشنواره برشمرد.

مطهری فر در خصوص جوایز برگزیدگان این جشنواره افزود : در بخش شعر تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 10 میلیون ریال به نفر اول، لوح تقدیر و هشت میلیون ریال به نفر دوم، لوح تقدیر و شش میلیون ریال به نفر سوم خواهد شد.

وی همچنین در خصوص جوایز بخش خوشنویسی گفت: در این بخش تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 12میلیون ریال به نفر اول، لوح تقدیر و 10میلیون ریال به نفر دوم و لوح تقدیر و هشت میلیون ریال به نفر سوم در این بخش اهدا خواهد شد.

مطهری فرتصریح کرد: در بخش گرافیک تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 12میلیون ریال به نفر اول، لوح تقدیر و 10میلیون ریال به نفر دوم و لوح تقدیر و هشت میلیون ریال به نفر سوم اهدا خواهد شد.

وی همچنین در خصوص جوایز بخش مقاله نویسی بیان داشت: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 20میلیون ریال به نفر اول، لوح تقدیر و 15میلیون ریال به نفر دوم و لوح تقدیر و 10میلیون ریال به نفر سوم در این بخش اهدا می شود.

وی افزود: علاقمندان شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ 30 مهر ماه امسال به دبیرخانه این جشنواره واقع در بیرجند خیابان شهید محلاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ارسال کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 4-4323393 تماس حاصل کنند.

هفتمین جشنواره ملی قربان تا غدیر 21 و 22 آبان ماه سال جاری در خراسان جنوبی برگزار می شود.