تردد مسافر از گمرک بیله سوار 71 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر محمدی در جلسه بررسی مشکلات و راهکارهای توسعه این گمرک اظهار داشت: در شش ماه اول سال جاری بیش از 571 هزار مسافراز گمرک بیله سوار تردد کرده اند.

به گفته وی این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بالغ بر 71 در صد افزایش نشان می دهد.

وی مهمترین دلایل افزایش تردد از این گمرک را استفاده شهروند جمهوری آذربایجان از امکانات بهداشتی، درمانی، خرید کالاهای مصرفی و زیارت اماکن کذهبی ایران و عراق عنوان کرد.

محمدی با بیان اینکه در این مدت چهار هزار و 665 تن انواع کالای معرفی و بهداشتی به ارزش 30 میلیارد ریال در این مرکز جابجا شده است، افزود: این میزان نیز نسبت به مدت سال قبل از نظر وزنی و ریالی به ترتیب 20 و چهار درصدافزایش داشته است.

شهرستان بیله سوار با 76 هزار نفر جمعیت در شمال استان اردبیل و هم مرز با کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.

گمرک بیله سوار تنها گمرک فعال این استان و از مراکز پر تردد و ترانزیتی کشور محسوب می شود.

