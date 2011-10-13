فضلی و منصوریان فینالیست شدند/ سه مدال طلا در انتظار بانوان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات مرحله نیمه نهایی یازدهمین دوره رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان که در آنکارای ترکیه جریان دارد، شهربانو منصوریان در وزن 70- کیلوگرم بانوان "ورونیک"، سانداکار جمهوری چک را شکست داد و به عنوان دومین عضو تیم ایران راهی دیدار پایانی مسابقات ووشوی قهرمانی جهان شد.

منصوریان در نخستین دیدار خود "نگویف" از ویتنام را با ضربه فنی شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد. او در این مرحله نیز حریف خود از جمهوری چک را شکست داد و فردا برای کسب مدال طلا رودرروی حریفی از ترکیه قرار خواهد گرفت.

همچنین ملیحه فضلی در وزن 75- کیلوگرم بانوان پس از استراحت در دور نخست در مرحله نیمه نهایی حریفی از هند را در دو راند متوالی شکست داد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد. وی برای کسب مدال طلا ووشوکاری از ایتالیا را پیش رو دارد.

بدین ترتیب هاشمی، منصوریان و فضلی برای دستیابی به مدال طلای مسابقات ووشوی قهرمانی جهان فردا جمعه به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

این دوره از مسابقات با حضور ووشوکارانی از 87 کشور از روز دوشنبه هفته جاری در شهر آنکارای ترکیه آغاز و فردا جمعه به پایان می رسد.