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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

حسنی:

479 هنرمند صنایع‌دستی در زنجان گواهی مهارت دریافت کرده اند

479 هنرمند صنایع‌دستی در زنجان گواهی مهارت دریافت کرده اند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع‌دستی استان زنجان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 479 هنرمند صنایع‌دستی برای دریافت گواهی مهارت فنی به اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای این استان مراجعه کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسنی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تمامی این هنرمندان موفق به دریافت گواهی مهارت فنی شده‌اند.
 
معاون صنایع‌دستی استان زنجان تأکید کرد: آزمون‌های کتبی و عملی در رشته‌های مختلف هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای زنجان برگزار شده است.
 
حسنی با اشاره به اینکه روند معرفی هنرمندان صنایع‌دستی به اداره کل تأمین اجتماعی در راستای بهره‌مندی از مزایای بیمه ادامه دارد، افزود: تاکنون 283 نقر با مراجعه به این اداره کل متقاضی استفاده از مزایای بیمه تأمین اجتماعی هستند.
 
معاون صنایع‌دستی استان زنجان تصریح کرد: 118 هنرمند هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در سراسر این استان بیمه شده‌اند.
 
حسنی با تأکید بر اینکه بیشتر بیمه شدگان در شهرستان‌های زنجان، ابهر، خدابنده و ماهنشان مشغول به فعالیت هستند، ادامه داد: رشته‌های فعالیت این هنرمندان گلیم بافی، چاقو سازی، ملیله کاری و معرق چوب است.
 
وی افزود: بیمه تأمین اجتماعی برای هنرمندانی محقق می‌شود که کارت شناسایی صنعتگری و گواهی مهارت فنی داشته باشند.
 
کد مطلب 1432261

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