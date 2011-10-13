به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسنی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تمامی این هنرمندان موفق به دریافت گواهی مهارت فنی شده‌اند.

معاون صنایع‌دستی استان زنجان تأکید کرد: آزمون‌های کتبی و عملی در رشته‌های مختلف هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای زنجان برگزار شده است.

حسنی با اشاره به اینکه روند معرفی هنرمندان صنایع‌دستی به اداره کل تأمین اجتماعی در راستای بهره‌مندی از مزایای بیمه ادامه دارد، افزود: تاکنون 283 نقر با مراجعه به این اداره کل متقاضی استفاده از مزایای بیمه تأمین اجتماعی هستند.

معاون صنایع‌دستی استان زنجان تصریح کرد: 118 هنرمند هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در سراسر این استان بیمه شده‌اند.

حسنی با تأکید بر اینکه بیشتر بیمه شدگان در شهرستان‌های زنجان، ابهر، خدابنده و ماهنشان مشغول به فعالیت هستند، ادامه داد: رشته‌های فعالیت این هنرمندان گلیم بافی، چاقو سازی، ملیله کاری و معرق چوب است.

وی افزود: بیمه تأمین اجتماعی برای هنرمندانی محقق می‌شود که کارت شناسایی صنعتگری و گواهی مهارت فنی داشته باشند.

