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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

عباد رضا اسلامی:

امسال 15 نمایشگاه بین المللی کتاب در کشور برپا می شود

امسال 15 نمایشگاه بین المللی کتاب در کشور برپا می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: قائم مقام موسسه نمایشگاه فرهنگی ایران گفت: با برنامه ریزی انجام شده امسال 15 نمایشگاه بین المللی توسط این موسسه فرهنگی در کشور برپا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباد رضا اسلامی در حاشیه مراسم اختتامیه هفتمین نمایشگاه کتاب قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این موسسه تاکنون 193 نمایشگاه فرهنگی در کشور برگزار کرده است و همزمان با نمایشگاه کتاب قزوین، نمایشگاه کتاب در شهرستان ارومیه نیز در حال برگزاری است.
 
وی افزود: همچنین هفته آینده استانهای کرمانشاه و مرکزی میزبان برپایی نمایشگاههای کتاب در این مناطق خواهند بود.
 
اسلامی تصریح کرد: در سال جهاد اقتصادی تلاش در حوزه فرهنگ باید بیشتر شود و ما نیز با جدیت درصدد هستیم نمایشگاه یاد یار مهربان در استان قزوین هم برپا شود.
 
وی گفت: 200 میلیون تومان یارانه کتاب در نمایشگاه بزرگ قزوین به مردم ارایه شد که این استقبال بیانگر گرایش مردم این منطقه به مطالعه و کتاب خوانی است.
 
اسلامی با اشاره به حضور فرهنگی ایران در کشورهای خارجی یادآورشد: امسال نمایشگاه کتاب ایران در شهر باکو در آذربایجان برپا شد و آذر ماه نیز در کشور قطر نمایشگاه کتاب را برگزار خواهیم کرد که ایران به عنوان میهمان ویژه و نماینده نشر اسلامی در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.
 
وی بیان کرد: شورای سیاست گذاری نمایشگاههای خارجی موسسه نمایشگاه فرهنگی ایران برای برپایی نمایشگاههای خارجی و بین المللی نیز برنامه ریزی کرده است و امسال بین 10 تا 15 نمایشگاه بین المللی در خارج از مرزهای میهن اسلامی برپا می شود.
 
اسلامی افزود: سالانه برای برگزاری 22 تا 27 نمایشگاه کتاب در استانها آمادگی داریم و برنامه ریزی می کنیم و در تقویم سالانه پیش بینی شده است.
 
این مسئول برپایی نمایشگاهای شهرستانی را نیز از اولویت های این موسسه در سال جاری ذکر کرد.
کد مطلب 1432262

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