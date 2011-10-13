تجار برای انتقال ارز از ترکمنستان صرافیهای رسمی را انتخاب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا توفیقی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات بازرگانان ایران در میز تخصصی کشور ترکمنستان در خراسان شمالی، با تشریح مشکلات انتقال ارز از ترکمنستان به ایران اظهار داشت: این کشور بنا به دلایلی از برقراری روابط بانکی، کارگزاری همچنین گشایش LC و دفاتر تجاری احراز می کند که به تجار ایران توصیه می شود برای اطمینان از دریافت ارزهایشان از صرافیهای رسمی کشور استفاده کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: بازرگانان اتکا به دریافت یارانه و جوایز صادراتی را کنار گذارند و بر شاخصهای صادراتی توجه کنند.

وی بیان داشت: در حالیکه در حال حاضر گامهای توسعه صادراتی کشور رو به توسعه است باید تفکر نظام اقتصادی بر پایه دریافت یارانه و جوایز صادراتی تغییر کند.

وی همچنین بر تولید محصولات داخلی بر پایه صادرات و نیاز بازارهای هدف تاکید کرد و گفت: در حال حاضر تولید کنندگان داخلی از توجه به نیاز بازارهای هدف غفلت کرده اند.

وی اذعان داشت: این سازمان از برند محصولات تولید داخلی نیز حمایت می کند.

توفیقی تصریح کرد: ضایعات تولید محصولات باید به حداقل برسد در غیر این صورت ضایعات موجب می شود تا قیمت تمام شده کالا افزایش و امکان رقابت از بازرگانان کاهش یابد.

وی در ادامه بر تشکیل اتاق بازرگانی مشترک دو کشور ایران و ترکمنستان تصریح کرد و گفت: با تشکیل این اتاق می توان به دعاوی و اختلافات تجاری بازرگانان دو کشور رسیدگی کرد.

وی در زمینه صدور روادید برای بازرگانان ایرانی نیز بیان داشت: طی مبادلات صورت گرفته لیست تجار معتبر دو کشور جمع آوری شده که لیست تجار ایرانی برای کشور مزبور ارسال می شود تا صدور روادید برای بازرگانان تسهیل شود.

معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه احداث بازارچه مرزی پرسه سو خراسان شمالی با کشور ترکمنستان نیز اعلام کرد: هر چند دولت با کارکرد بازارهای مرزی موافق نیست، با این وجود احداث این بازارچه در قالب طرح در سفر چهارم به هیئت دولت ارائه شود تا موافقت آن حاصل شود.