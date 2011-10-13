بانک ملی قم به نیمه نهایی فوتسال قهرمانی کشور صعود کرد

الله‌وردی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های فوتسال قهرمانی کشور بین شعب بانک ملی استان‌های مختلف با شرکت مدعیان در حال حاضر به میزبانی خراسان رضوی در شهر مشهد مقدس در حال برگزاری است.



وی ادامه داد: تیم فوتسال بانک ملی قم بعد از اینکه دیدارهای مرحله گروهی و یک مرحله حذفی را با موفقیت پشت سر گذاشت، در مرحله یک چهارم نهایی نیز موفقیت آمیز عمل کرد و توانست با غلبه بر میزبان رقابت‌ها راهی نیمه نهایی شود.



سرمربی تیم فوتسال بانک ملی قم افزود: فوتسالیست‌های بانک ملی قم در مرحله مقدماتی این دوره از رقابت‌ها با تیم های فوتسال ایلام، البرز و کردستان همگروه بودند که در تمام سه مسابقه خود با اقتدار حریفان را از پیش رو برداشته و به مرحله دوم صعود کردند.



وی در ادامه گفت: بعد از صعود موفقیت آمیز از مرحله گروهی، حریف تیم فوتسال بانک ملی قم در مرحله دوم تیم فوتسال سمان بود که بازیکنان ما با ارائه یکی از بهترین بازی‌های خود در این دیدار نیز صاحب برتری شده و به جمع هشت تیم برتر صعود کردند.



محمدی یاد آور شد: پنجمین مسابقه تیم فوتسال بانک ملی قم در این دوره از رقابت‌های فوتسال قهرمانی شعب بانک ملی کشور، با تیم فوتسال خراسان رضوی میزبان رقابت‌ها بود که از مرحله یک چهارم نهایی در مشهد برگزار شد.



وی بیان داشت: بازی با خراسان رضوی در مرحله یک چهارم نهایی با توجه به اینکه آنها از شرایط میزبانی برخوردار بودند از حساسیت‌های بالایی برخوردار بود اما خوشبختانه بازیکنان ما با داریت و باهوشی بازی کرده و به پیروزی رسیدند.



سرمربی تیم فوتسال بانک ملی استان قم افزود: در این مسابقه دو تیم در وقت‌های عادی بازی برابری را به نمایش گذاشتند که حاصل آن چهار گل برای خراسان رضوی و چهار گل برای تیم فوتسال بانک ملی قم بود و کار بدین شکل به ضربات پنالتی کشیده شد.



وی عنوان داشت: در ضربات پنالتی تیم فوتسال بانک ملی استان قم موفق تر از حریف خود عمل کرد و توانست پیروزی در این دیدار را از آن خود کرده و بدین شکل به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال بانک‌های ملی سراسر کشور راه یابد.



محمدی با اشاره به حضور سه تیم دیگر در مرحله نیمه نهایی بیان داشت: در این مرحله از مسابقات تیم‌های فوتسال بانک ملی چهار محال و بختیاری، تهران و خوزستان نیز حضور دارند که از بین این چهار تیم دو تیم برتر برای صعود به فینال امروز مشخص می‌شوند.



سرمربی تیم فوتسال بانک ملی قم افزود: در نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم فوتسال بانک ملی قم مقابل تیم چهار محال و بختیاری صف آرایی می‌کند و در دیگر مسابقه نیز تیم فوتسال تهران برابر خوزستان قرار می گیرد تا برنده این دو دیدار به فینال صعود کند.