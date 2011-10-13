سرانه مطالعه در خراسان جنوبی پائین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم افشاری در جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید استان حضور مردم در تمامی صحنه ها را موجب استحکام انقلاب و نظام دانست و گفت: در شرایطی که به واسطه بیداری اسلامی شرایط خاص امنیتی و اجتماعی بر کشورهای منطقه حاکم شده حضور هوشیارانه مردم ایران اسلامی در عرصه ها موجب تقویت این بیداری می شود.

وی به مردمی بودن حاکمیت و نظام اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: مردمی بودن حاکمیت که نشات گرفته از تفکرات امام راحل بود از تفاوتهای اساسی ایران با سایر کشورهای دنیاست که باید به واسطه آن شکر گذار خداوند بود.

وی به اجرای مطلوب برنامه های دهه کرامت در استان اشاره کرد و بیان داشت: برنامه های دهه کرامت در استان به نحو مطلوبی اجرا شد که نشان دهنده عشق و علاقه مردم استان بر ولایت و امامت و پایبندی آنان به اعتقادات دینی و اسلامی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی به سرانه مطالعه کتاب در استان پرداخت و بیان کرد: ماموریت اصلی نهاد کتابخانه های استان ترویج فرهنگ مطالعه مفید در جامعه است.

افشاری با بیان اینکه تنها ساخت کتابخانه و تخصیص اعتبارات در این زمینه کافی نیست، افزود: اگر تنها به دنبال ساخت اماکن مناسب و اختصاص اعتبارات کلان در زمینه کتاب باشیم اما در زمینه درونی کردن فرهنگ مطالعه اقدامی نکنیم به جایی نخواهیم رسید.

خراسان جنوبی به لحاظ سرانه مطالعه از میانگین کشوری پائین تر است

وی ادامه داد: از حیث وجود کتابخانه، کتاب و سرانه مطالعه خراسان جنوبی از میانگین کشوری و میزان استاندارد پایین تر است که این امر باید آسیب شناسی شده و مورد چاره اندیشی قرار گیرد.

وی ابراز داشت: اگر فرهنگ مطالعه مفید درونی شود و اهداف مورد نظر در این زمینه محقق شود موجب کمال وجودی انسان و تحکیم موقعیت آنان در تمامی مباحث و موضوعات خواهد شد که در نهایت تنوع و تعالی اقشار اجتماعی را به دنبال خواهدداشت.

وی برگزاری جلسات مستمر درزمینه کتاب خوانی را بسیار مهم دانست و افزود: مدیران باید شخصا در جلسات مربوطه شرکت کنند و اگر عضوی بیش از چهار جلسه غیبت داشته باشد عضویت آن فرد لغو خواهد شد.

وی عنوان کرد: درونی کردن فرهنگ مطالعه مفید یک وظیفه ادارای بلکه یک وظیفه فرهنگی و انسان دوستانه است که اگر همه دستگاههای اجرایی به این امر کمک کنند می توان به ایجاد این فضا در جامعه دست یافت.

وی خراسان جنوبی را استانی فرهنگی و دانشگاهی دانست و تاکید کرد: خراسان جنوبی با دارا بودن مراکز متعدد فرهنگی 42 هزار نفر دانشجو و 130هزار نفر دانش آموز در مقاطع مختلف قابلیتهای فراوانی در این زمینه دارد که باید برنامه ریزی مطلوب تری در این زمینه صورت پذیرد تا بتوان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.