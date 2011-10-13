به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، سناریوی ساختگی ترور سفیر عربستان در آمریکا و تحریم شرکت هواپیمایی ماهان به دلیل اتهامات واهی در حالی که عملیات موسم حج تمتع 90 در حال انجام است، از سناریوی ساختگی اتاق فکر واشنگتن با مقامات برخی کشورها حکایت دارد.

این جنجال رسانه‌ای آمریکایی‌ها درحالی از سه شنبه کلید خورده است که از 274 پرواز مربوط به عملیات انتقال زائران ایرانی به سرزمین وحی، 141 پرواز توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام خواهد شد.

علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت امروز پنجشنبه گفته است که پروازهای ماهان به حج تمتع طبق برنامه در حال انجام است و اطلاعی از موضوع سناریوی تحریم این شرکت توسط آمریکا ندارم.

گزارش مهر حاکی از آن است که شرکت هواپیمایی ماهان تا ظهر امروز پنجشنبه 30 پرواز از استانهای مختلف کشور به فرودگاه‌های مدینه منوره و جده داشته است، همچنین از 111 پرواز دیگر ماهان به سرزمین وحی که تا 9 آبان ماه برگزار خواهد شد، 10 پرواز به مدینه منوره و مابقی به جده عربستان خواهد بود.

از 30 پرواز ماهان به سرزمین وحی، 5 پرواز به مدینه منوره و مابقی پروازها به فرودگاه جده بوده است. لیست کامل پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان عربستان سعودی در عملیات رفت انتقال زائران بیت الله الحرام در آدرس ذیل موجود است:



"http://www.mahan.aero/haj/hadj_flights_schedule.htm"