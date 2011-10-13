360 میلیارد ریال برای اجرای مصوبات دولت در"درمیان" هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی براتی در نشست کمیته برنامه‌ ریزی این شهرستان اظهار داشت: طی سه سفر هیئت دولت به استان اجرای 80 طرح در شهرستان درمیان به تصویب رسید که تعدادی از این پروژه ها خاص شهرستان درمیان و برخی استانی بوده است.

وی اضافه کرد: تاکنون عملیات احداث 39 طرح به پایان رسیده و 16 طرح در دست اجراست که در مجموع میانگین پیشرفت فیزیکی آن حدود 70 درصد است.

فرماندار درمیان رویکرد سفر چهارم را اشتغال و افزایش فرصت‌های شغلی برشمرد و عنوان کرد: هرچه نرخ بیکاری در میان جوانان و نیروهای مستعد کار کاهش یابد دستیابی به توسعه و امنیت پایدار راحت ‌تر است.

فرماندار درمیان گفت: در سال جاری از محل اعتبارات تملک و دارایی هفت میلیارد و 770 میلیون تومان برای اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی این شهرستان اختصاص یافت.

براتی عنوان کرد: این مبلغ برای احداث 176 پروژه در زمینه‌های آموزشی، عمرانی، کشاورزی، آبرسانی، میراث فرهنگی و گردشگری، خدماتی، راه و شهرسازی هزینه می ‌شود.

فرماندار درمیان تکمیل استخر شنای اسدیه، آبرسانی به شهر طبس مسینا، بازسازی آسیاب ‌بادها و اماکن فرهنگی و تاریخی را از اهم طرح‌های عمرانی برشمرد.

براتی بر تحقق تعهدات دستگاه‌های اجرایی در زمینه اشتغال تأکید کرد و افزود: تا پایان سال جاری ‌‌هزار و 454 فرصت شغلی در این شهرستان ایجاد می‌شود که تاکنون 874 فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی از معرفی 451 طرح به ارزش 30 میلیون تومان در تیر ماه امسال به بانک‌های عامل خبر داد و بیان کرد: تاکنون برای 31 طرح تسهیلات پرداخت شده است.

فرماندار درمیان اضافه کرد: در اسفند سال گذشته 95 طرح از محل سفر سوم ریاست جمهوری به ارزش 590 میلیون تومان و اشتغال‌زایی 126 نفر به بانک‌های عامل معرفی شدند.

براتی نوار مرز را فرصتی دانست که در صورت غفلت از آن می ‌تواند امنیت شهرستان را به خطر اندازد.