سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی منصوب شد

به گزارش مهر، طی حکمی از سوی معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا زاوشی به عنوان سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان مرکزی منصوب شد.

بر اساس این گزارش، در حکم علیرضا زاوشی آمده است: نظر به تعهد، تجربه و شایستگی های علمی، جنابعالی به سمت سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی و مسئول کمیته ادغام این استان منصوب می شوید.

در ادامه این حکم از زواشی خواسته شده تا با بهره گیری از تمام توان، منابع و امکانات سازمان های سابق "صنایع و معادن" و"بازرگانی"، ضمن انجام وظایف و تکالیف ابلاغی سازمان های مذکور و جلوگیری از هرگونه خلاء در خدمت رسانی به مردم شریف وتسهیل ارتباطات هردو حوزه، نسبت به انجام فرایندهای ادغام اقدام نمائید.

معاون هماهنگی وامور مجلس وزارت صنعت، معدن وتجارت در بخش دیگر این حکم ایجاد سازمانی چابک، انعطاف پذیر و مبتنی بر اصول علمی در راستای تحقق اهداف وزارت صنعت، معدن وتجارت را ازبرنامه های ویژه سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان مرکزی عنوان کرده است.