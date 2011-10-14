ماجرای تامین زمین از منابع طبیعی/ اختصاص منابع 15 هزار میلیاردی

میرمحمد غراوی در گفتگو با مهر به خرید زمین از بخش خصوصی برای مسکن مهر اشاره کرد و گفت: در برخی از شهرها زمین مناسب برای مسکن مهر یافت نشد که برای این منظور وزارت راه و شهرسازی اقدام به خرید زمین از بخش خصوصی به قیمت روز کرد.

وی افزود: تاکنون 15 هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای خرید زمین از بخش خصوصی پرداخت شده است که اکنون این زمین ها برای ساخت مسکن مهر اختصاص یافته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خریداری زمین از بخش خصوصی یکی از راهکارهای دولت برای تامین زمین مسکن مهر است، اظهارداشت: یکی از شرایط دولت در مسکن مهر تامین زمین رایگان و 99 ساله است تا قیمت زمین را از سبد قیمت تمام شده مسکن حذف کند.

غراوی تصریح کرد: به همین منظور زمین هایی از بخش خصوصی خریداری شد و در اختیار مسکن مهر قرار گرفت که یکی از این زمین ها در گرگان به مساحت 10 هکتار و به قیمت 14 میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به راهکار دوم دولت برای تامین زمین مسکن مهر، بیان کرد: به استناد قانون و مصوبات دولت، دستگاه های دولتی باید اراضی مازاد بر نیاز خود را به اعضاء تعاونی های مسکن خود به منظور ساخت مسکن مهر اختصاص دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا اراضی منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی هم برای مسکن مهر اختصاص یافته است، گفت: زمین هایی برای سازمان جنگل ها و مراتع بوده است که در گذر زمان کاربری خود را تغییر داده و به فعالیت های دیگری اختصاص یافته است.

غراوی با اشاره به پیشنهاد وزارت راه به جهاد کشاورزی، اظهارداشت: به این وزارتخانه پیشنهاد شد که زمین های مسطح و بدون معارض را به مسکن مهر اختصاص دهند که البته هنوز این موضوع اجرایی نشده است و تاکنون موردی هم نبوده که مرکز تحقیقاتی از وزارت جهاد کشاورزی به مسکن مهر اختصاص پیدا کند ضمن آنکه اجازه ساخت و ساز خارج از محدوده شهرها وجود ندارد.