تیم والیبال دانش آموزان چین بازی اول را برد/ مالزی ناکام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دانش آموزش چین دقایقی پیش در بازی با تیم دانش آموزش مالزی این تیم را سه بر صفر طی سه ست پیاپی مغلوب و اقتدار خود را در این دوره از رقابتها به تیمهای گروه الف چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا نشان داد.

تیم دانش آموزان چین در ست اول 25 بر 15، ست دوم با نتیجه 25 بر 20 و در ست سوم با نتیجه 25 بر 21 تیم دانش آموزان مالزی را شکست داد.

در این مسابقات پس از دیدار اول، بازی دوم مربوط به گروه ب و رقابت دو تیم آذربایجان غربی و سریلانکا است که از ساعت 17 به مصاف هم خواهند رفت، سومین دیدار نیز بازی اندونزی و تایلند خواهد بود که از گروه ب و از ساعت 19 به دیدار هم می روند.

این مسابقات در دو گروه انجام می شود که در گروه الف تیم های ایران، چین، مالزی و سنگاپور و در گروه ب نیز تیم های آذربایجان غربی، سریلانکا، اندونزی و تایلند حضور دارند.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

آیین افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا بر اساس برنامه اعلامی روز جمعه ساعت 14 ظهر در مجموعه ورزشی شش هزار نفری الغدیر ارومیه با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار می شود.

وزیر آموزش و پرورش عصر پنجشنبه وارد ارومیه شده و طبق برنامه در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش آذربایجان غربی که بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود شرکت می کند.

افتتاح پروژه های عمرانی و توسعه فناوریهای نوین از برنامه سفر وزیر آموزش و پرورش به آذربایجان غربی طی صبح روز جمعه اعلام شده که بر اساس آن افتتاح پروژه مجتمع آموزشی شهید صیاد شیرازی، کلنگ زنی احداث هنرستان18 خرداد ارومیه از جمله برنامه های حمید رضا حاجی بابایی به آذربایجان غربی است.