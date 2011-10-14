چهار زندانی زندانهای کرج حافظ کل قرآن هستند

محمود مقیم‌ بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این دو زندان کرج چهار نفر از زندانیان حافظ کل قرآن، هفت نفر حافظ هفت جزء و تعدادی حافظ یک یا دو جزء قرآن هستند.

وی با اعلام خبرآغاز فعالیت کلاس‌های قرآن در زندان‌های فردیس و قزلحصار کرج گفت: این کلاس‌ها شامل روخوانی و روان‌خوانی و تجوید است.

مقیم بیگی افزود: آموزش قرآن در زندان به صورت آموزش به نفرات اصلی از سوی مربیان صورت می‌گیرد و این افراد در سالنهای مختلف به آموزش روخوانی قرآن می‌پردازند و پس از پایان ‌دوره به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا می‌شود.

مسئول امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج یادآور شد: این آموزشها با هدف تفسیر قرآن و ایجاد فضای معنوی در زندانها صورت گرفته است.

مقیم بیگی تاکید کرد: با توجه به استقبال مناسبی که از این دوره شد زندانیان با دریافت این آموزش‌ها به اعمال خود بیشتر می‌اندیشند و راه درست رابرای ادامه زندگی خود انتخاب می‌کنند.

