چهار زندانی زندانهای کرج حافظ کل قرآن هستند

محمود مقیم بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این دو زندان کرج چهار نفر از زندانیان حافظ کل قرآن، هفت نفر حافظ هفت جزء و تعدادی حافظ یک یا دو جزء قرآن هستند.
وی با اعلام خبرآغاز فعالیت کلاسهای قرآن در زندانهای فردیس و قزلحصار کرج گفت: این کلاسها شامل روخوانی و روانخوانی و تجوید است.
مقیم بیگی افزود: آموزش قرآن در زندان به صورت آموزش به نفرات اصلی از سوی مربیان صورت میگیرد و این افراد در سالنهای مختلف به آموزش روخوانی قرآن میپردازند و پس از پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا میشود.
مسئول امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج یادآور شد: این آموزشها با هدف تفسیر قرآن و ایجاد فضای معنوی در زندانها صورت گرفته است.
مقیم بیگی تاکید کرد: با توجه به استقبال مناسبی که از این دوره شد زندانیان با دریافت این آموزشها به اعمال خود بیشتر میاندیشند و راه درست رابرای ادامه زندگی خود انتخاب میکنند.
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