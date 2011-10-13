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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

کریم زاده:

ایجاد بصیرت سیاسی در بین دانش آموزان ضروری است

ایجاد بصیرت سیاسی در بین دانش آموزان ضروری است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی بر ضرورت ایجاد بصیرت سیاسی در بین دانش آموزان استان مرکزی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده ظهر پنجشنبه با تاکید بر این مهم در جلسه هماهنگی برنامه های 13 آبان و روز دانش آموز در استان مرکزی افزود: ایجاد بصیرت سیاسی در بین  نسل جوان و نوجوان کشور در راستای آمادگی اذهان دانش آموزان برای آگاهی بخشی از وقایع سیاسی جهان و ایران از ضروریات اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: دانش آموزان امروز آینده سازان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فردای ایران هستند و بصیرت افزایی سیاسی  این قشر برای حضور مقتدرانه آنها در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: بیداری اسلامی به وقوع پیوسته در کشورهای اسلامی و موج استکبار ستیزی به راه افتاده در منطقه بر ضرورت برگزاری مراسم ویژه گرامیداشت روز 13 آبان و روز دانش آموز امسال می افزاید.

کریم زاده افزود: استکبار جهانی، تهاجم فرهنگی و تبیین جایگاه دانش آموزان در رشد و توسعه ایران اسلامی سه محور اصلی برنامه های گرامیداشت یوم الله 13 آبان و روز دانش آموز را تشکیل می دهند.

برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری، برگزاری نشستهای گفتمان های دینی و سیاسی، تقدیر از دانش آموزان فعال فرهنگی و علمی، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز و حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان از مهمترین برنامه های پیشنهادی ستاد گرامیداشت یوم الله 13 آبان در استان مرکزی در این جلسه  بود.

کد مطلب 1432284

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