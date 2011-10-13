53 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی در کشور هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری در حاشیه مراسم اختتامیه هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در کشور برپایی نمایشگاهای کتاب با جدیت بیشتری اجرا می شود.

دری گفت: نمایشگاههای کتاب استان با قوت کامل ادامه خواهد یافت و تلاش می کنیم نمایشگاههای شهرستانی نیز امسال اجرایی شود.

وی افزود: هفته کتاب امسال در کل کشور در قالب ماه کتاب و کتاب خوانی در استانها برگزار خواهد شد که این کار با هدف ارتقای معرفت دینی و بصیرت فرهنگی با محوریت کتاب محقق خواهد شد.

کتابخانه مدارس کشور تجهیز می شوند

دری بیان کرد: به منظور تجهیز کتابخانه های کشور یکی از کارهای محوری معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در سال جاری برپایی نمایشگاه یاد یارمهربان است که با هدف تجهیز کتابخانه های مدارس با انتخاب کتاب توسط معلمان اجرا می شود.

وی افزود: برای همه استانها تا سقف 500 میلیون تومان اعتبار برای تامین کتب مورد نیاز با انتخاب معلمان مدارس پیش بینی شده که مشروط بر این که استانداران هم به همین میزان اعتبار اختصاص دهند نمایشگاه را برگزار می کنیم.

این مسئول یادآورشد: هر استانی که اعلام آمادگی کند با همکاری و مشارکت سایر دستگاهها این نمایشگاه در مدارس استانها برپا می شود.

وی گفت: این طرح هم نمایشگاه است و هم تجهیز کتابخانه های مدارس با این کار ممکن می شود که در سال گذشته سه استان این نمایشگاه را برپا کرد و امسال هم برای همه استانها این اعتبار پیش بینی شده و منتظر اعلام آمادگی استانها هستیم که یک بار برای همیشه مشکل کتابخانه ای مدارس را با تامین کتابهای خوب و مفید و مورد نیاز دانش آموزان برطرف کنیم.

دری تصریح کرد: طرح های وسیعی در حوزه فرهنگی داریم که بتدریج در استانها با 30 تا 40 محور پیش بینی شده که اجرا می شود.

53 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی

دری از اختصاص 53 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی در سال جاری هم خبر داد و اظهارداشت: با اعتبار اختصاص یافته نمایشگاههای استانی کتاب، نمایشگاه یاد یار مهربان در مدارس، بزرگداشت مفاخر و بزرگان علمی و جشنواره های داستان نویسی ادبی برپا خواهد شد.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد بیان کرد: تکریم علما، بزرگان، مشاهیر و مفاخر در طرح های فرهنگی کشور گنجانده شده که بودجه خاصی برای آنها پیش بینی شده است.

این مسئول یادآورشد: این کار فرهنگی موجب ترویج کتاب و کتاب خوانی نیز خواهد شد چون خود این مفاخر صاحب کتاب هستند و قبل از این کار اطلاع رسانی خواهیم کرد تا اگر کتابها منتشر شد به رونق نمایشگاهها کمک کند.