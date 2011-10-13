باید دیانت را در متن زندگی وارد کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار با شهردار، معاونان و مدیران شهرداری قم، با اشاره به سخن شهید آیت الله مدرس که گفته بود «سیاست ما عین دیانت ماست»، اظهار داشت: باید بگوئیم زندگی ما هم عین دیانت ماست در حالی که در بسیاری از جوامع زندگی آنها از دیانتشان جداست.
وی افزود: معنی اینکه زندگی ما عین دیانت ماست مثل گل و گلاب است که اگر یک قطره گلاب از گل گرفته شود، تفاله میشود و تلاش مشترک ما و مسئولین نظام باید این باشد که دیانت را در متن زندگی بیاوریم تا این گلاب از گل جدا نشود.
جوادی آملی در ادامه ضمن اشاره به گوشهای از زندگی امام سجاد (ع) گفت: اگر مردم بدانند دیانت در متن زندگی آنها قرار گیرد، این زندگی اسلامی خواهد شد و کسانی که موارد اجتماعی و اصول اجتماعی و نیز حق و حقوق دیگران را رعایت نمیکنند دیانت آنها از زندگی آنها جداست.
باید کارهایی که انجام میدهیم درشان استان قم باشد
وی در ادامه افزود: شهر قم ابتدا یک ده بزرگ بود که با حضور حضرت آقا در شهر قم الان به یک استان تبدیل شده و این پیشرفت از برکات خون شهداست و برای اینکه حقشناسی از زحمات رهبری بجا آوریم بایستی کارهایی که انجام میدهیم درشان استان باشد.
امیدواریم قم را به شهری در شانام القری جهان اسلام تبدیل کنیم
همچنین در این دیدار شهردار قم نیز ضمن ارائه گزارشی از برنامههای آینده شهرداری قم، وجود علما را مایه خیر و برکت دانست و افزود: امیدواریم شهر قم را به شهری که در شانام القرای جهان اسلام است تبدیل کنیم.
محمد دلبری افزود: به حق، قم آبروی اسلام و مسلمین است و خدمت به علما، ساکنان و زائران حرم مطهر حضرت معصومه (س) افتخار بزرگی است که خداوند نصیب ما کرده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با تلاش مجموعه شهرداری، مشکلات قم در زمینههای مختلف اعم از رفع موانع ترافیکی، تسهیل شود.
لازم به ذکر است، در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام آتش زر، رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز ضمن تبریک دهه کرامت به معرف و بیان سوابق شهردار جدید قم پرداخت.
قم - خبرگزاری مهر: استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: تلاش مشترک ما و مسئولان نظام باید این باشد که دیانت را در متن زندگی بیاوریم.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار با شهردار، معاونان و مدیران شهرداری قم، با اشاره به سخن شهید آیت الله مدرس که گفته بود «سیاست ما عین دیانت ماست»، اظهار داشت: باید بگوئیم زندگی ما هم عین دیانت ماست در حالی که در بسیاری از جوامع زندگی آنها از دیانتشان جداست.
نظر شما