رئیس شورای حج عربستان به استقبال سرپرست حجاج ایرانی رفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت الاسلام علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت که ظهر امروز پنجشنبه فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد فرودگاه مدینه منوره ترک کرده بودند، در استقبال رسمی رئیس شورای عالی حج عربستان وارد سرزمین وحی شدند.

سیدعلی قاضی‌عسکر سرپرست حجاج ایرانی ساعاتی پیش از سفرش به مدینه‌ منوره در پاویون فرودگاه مهرآباد و درباره ادعای اخیر آمریکا، گف: بیداری اسلامی سبب شده است، فتنه‌ها نیز شکل و شمایل دیگری به خود بگیرند؛ بنابراین زائران باید بیشتر مراقب باشند.



وی ادامه داد: روز گذشته آمریکایی‌ها مدعی شدند که یک ایرانی قصد ترور سفیر عربستان را در این کشور داشته است. در واقع آمریکایی‌ها دنبال تفرقه هستند، در حالی‌که مسؤولان کشورمان این ادعا را تکذیب کردند و گفتند این فتنه‌ آمریکایی‌هاست.



نماینده‌ ولی فقیه در امور حج و زیارت اظهار داشت: ممکن است در روابط ایران و عربستان، تنش‌هایی ایجاد شود؛ ولی بنای ما در حج این است که با همکاری دو کشور، حجی آبرومند برگزار کنیم. در هر صورت فتنه‌ها شروع شده‌اند و مردم باید مراقب باشند.



تعداد زائران ایرانی حاضر در مکه مکرمه و مدینه منوره تاکنون به بیش از 15 هزار نفر رسیده است. 274 پرواز حج تمتع 90 از 17 فرودگاه ایران 97 هزار زائر ایرانی را به سرزمین وحی منتقل می‌کنند. تعداد حجاجی که امسال توسط شرکت ایران ایر جابه‌جا خواهند شد، 51 هزار و 196 نفر و تعداد حجاجی که توسط شرکت هواپیمایی ماهان جابه‌جا می‌شوند، 48 هزار و 415 نفر است.

