طرح اعزام مبلغان دینی به مدارس نظرآباد اجرا شد

روح الله اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی جلسه ای که با معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش برگزار کردیم، هماهنگیهای لازم در خصوص اعزام مبلغ به مدارس نظرآباد فراهم شد.

وی افزود: از این پس در بسیاری از مدارس نظرآباد شاهد برگزاری نمازجماعت خواهیم بود.

اصغری گفت: حضور روحانی به عنوان محور فعالیتهای دینی در مدارس که زمینه مساعدی برای رشد فرهنگ دینی دارند یکی از دغدغه های اصلی اداره تبلیغات اسلامی نظرآباد بود که این امر با تعامل مثبت مسئولان ذیربط محقق شد.

مسئول اداری و مالی تبلیغات اسلامی نظرآباد ضمن قدردانی از همکاری اداره آموزش و پرورش این شهرستان، تصریح کرد: برگزاری گفتمانهای نیمه دوم سال از دیگر محورهای توافق دو اداره بود که امیدواریم به زودی با برنامه ریزیهای لازم برگزاری گفتمانها نیز از سر گرفته شود.