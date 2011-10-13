275 شغل خانگی به تصویب کارگروه اقتصاد و اشتغال آذربایجان شرقی رسید

فرخ مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ارائه طرح ساماندهی شغل های خانگی در کارگروه اقتصاد و اشتغال آذربایجان شرقی، 25 طرح پشتیبانی(مجموعه ای) و 250 طرح انفرادی به تصویب کارگروه اقتصاد و اشتغال آذربایجان شرقی رسید.
وی اظهار داشت: در این کارگروه، اعطای 255 میلیون تومان تسهیلات بانکی برای ساماندهی شغل های خانگی نیز مصوب شد.
وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از مشاغل خانگی نیز اظهار داشت: قبل از تصویب این قانون، فعالیت اقتصادی در محل زندگی افراد غیرممکن و ممنوع بود ولی اکنون مشاغلی که برای دیگران مزاحمت نداشته و یا آلودگی صوتی ایجاد نکنند می توانند در محل زندگی افراد ایجاد شود.
معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی افزود: مشاغل خانگی به دو شکل انفرادی و یا به صورت مجموعه ای قابل استقرار سازی است.
مسجدی با بیان اینکه برای متقاضیان شغل های خانگی بطور متوسط سه میلیون تومان تسهیلات اعطا می شود، اظهار داشت: در شهرهای بزرگ، ایجاد مراکز عرضه محصولات و تولیدات خانگی نیز پیش بینی شده است.
وی همچنین از نهایی شدن سند اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی تا یک ماه آینده خبر داد.
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