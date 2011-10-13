به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مرحله پلیآف مسابقات فوتبال انتخابی یورو 2012 ساعاتی پیش در شهر "کراکو" لهستان برگزار شد و هشت تیم حاضر در این مرحله از رقابتها حریفان خود را شناختند.
براساس این گزارش، ترکیه برای حضور در مرحله نهایی رقابتها باید به مصاف کرواسی برود، استونی رودرروی جمهوری ایرلند قرار می گیرد، جمهوری چک با مونتهنگرو دیدار می کند و پرتغال هم به مصاف بوسنی و هرزگووین خواهد رفت.
ترکیه تیم دوم گروه A با کرواسی که جدال کسب سهمیه مستقیم در گروه خود را به یونان باخت، دیدار می کند. کراوسی در این جدال به دنبال انتقام شکست در ضربات پنالتی مقابل ترکیه در مرحله یکچهارم نهایی یورو 2008 خواهد بود.
بوسنی که به دنبال حضور در نخستین تورنمنت بزرگ خود به عنوان یک کشور مستقل است باید با پرتغالی دیدار کند که در شب پایانی با شکست مقابل دانمارک شانس صعود مستقیم به یورو 2012 را از دست داد.
تا به حال صعود تیمهای اسپانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، روسیه، هلند، یونان، انگلیس، دانمارک، سوئد و دو تیم لهستان و اوکراین به عنوان میزبانان مسابقات به رقابتهای یورو 2012 قطعی شده است و با انجام دیدارهای پلیآف تکلیف چهار تیم باقی مانده رقابتها نیز مشخص خواهد شد.
دیدارهای رفت مرحله پلیآف مسابقات فوتبال انتخابی یورو 2012 در روزهای 11 و 12 نوامبر 2011 (20 و 21 آبانماه 1390) و دیدارهای برگشت این مرحله 15 نوامبر 2012 (25 آبانماه 1390) برگزار خواهد شد.
- قرعه کامل دیدارهای پلیآف مسابقات انتخابی یورو 2012 به شرح زیر است:
* ترکیه - کرواسی
* استونی - جمهوری ایرلند
* جمهوری چک - مونتهنگرو
* بوسنی و هرزگووین - پرتغال
