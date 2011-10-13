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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

سعادتی در گفتگو با مهر:

ارتقای کیفیت تولید موجب حفظ عزت و اعتبار عمومی کشور می شود

ارتقای کیفیت تولید موجب حفظ عزت و اعتبار عمومی کشور می شود

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان ارتقای کیفیت تولید را موجب حفظ عزت و اعتبار عمومی کشور دانست.

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دنیای رقابت اقتصادی امروز نقش نوین کیفیت و جامعه جهانی موجب گشته کیفیت معنایی عمیق‌ تر و دامنه وسیع تر از مرغوبیت پیدا کند و مسائل متنوعی از جمله چرخه حیات، اثرات زیست محیطی، سلامتی، ایمنی، بهداشت، تأمین خواست مشتریان، خدمت بهینه قبل و بعد از فروش و حتی اخلاق را نیز در برگرفته و به نهضت کیفیت مبدل شود.  

وی اظهارداشت: در این نهضت و میثاق ضوابط و معیارهای استانداردهای ملی و بین المللی تضمین کننده اعتماد و اعتباری هستند که تولید کنندگان کیفی و مصرف کنندگان به دنبال آن هستند.
 
استاندار گیلان از مسئولان و کارکنان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خواست با به کارگیری از تمامی امکانات و بضاعت سازمانی خود برای تقویت بسترهای نهضت کیفیت و استانداردسازی کالا و خدمات آنهم در سالی که به نام "جهاد اقتصادی"  نامگذاری شده علاوه بر تلاش مضاعف برای تولید کیفی، تجارت سالم، مصرف مطمئن برای مردم فراهم سازد توسعه پایدار و رونق اقتصادی برای ایران اسلامی باشند.
کد مطلب 1432297

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