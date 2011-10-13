25 درصد تعهد اشتغالزایی آذربایجان شرقی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ مسجدی ظهر پنجشنبه در نخستین نشست جلسه کارگروه نوبنیاد اقتصادی و اشتغال که از ترکیب دو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و کارگروه امور اقتصادی و تولیدی ایجاد شده، گفت: بر اساس اطلاعات سامانه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، از 163 هزار تعهد شغلی آذربایجان شرقی در سال جاری 41 هزار شغل به ثبت رسیده است که یک چهارم مجموع تعهدات امسال استان را شامل می شود.

وی گفت: با توجه به ایراد فنی سایت مربوط به سامانه وزارت کار، ورود و ثبت اطلاعات اشتغال زایی استانها با کمی تاخیر صورت گرفت که هم اکنون این ایراد مرتفع شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی افزود: روند وارد کردن شغل های ایجاد شده در استان به سامانه وزارت کار شکل خوبی گرفته است به طوریکه بین دو جلسه اخیر کارگروه مربوطه، آمارها 20 درصد رشد نشان می دهد.

وی تاکید کرد: تمام تلاش مسئولان بر این است که تعهد 163 هزار نفری آذربایجان شرقی برای ایجاد فرصت های شغلی جدید، در موعد مقرر محقق شود.

مسجدی همچنین درباره ادغام دو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و کارگروه امور اقتصادی و تولیدی گفت: این ادغام در اجرای مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته و از این پس ریاست این کارگروه بر عهده معاون برنامه ریزی استاندار بوده و همه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال در استان در این کارگروه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.